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Экономист озвучил топ советов для начинающих трейдеров

Фото Экономист озвучил топ советов для начинающих трейдеров
Фото Экономист озвучил топ советов для начинающих трейдеров

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Финансовый аналитик Разуваев: начинающему трейдеру важно понимать, зачем совершается сделка.

Начинающему трейдеру в первую очередь необходимо понимать, зачем он совершает ту или иную сделку, заявил в разговоре с NEWS.ru член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, акции не приобретаются по принципу «лишь бы что-то купить». Более того, не стоит поддаваться панике и ужасу.

Правильно быть инвестором. Нормальные сделки, когда под ними есть какая-то экономическая логика, это вложение от полугода. Люди, которые покупают или продают в течение дня или нескольких дней, обычно теряют деньги. В основе вашей инвестиции должна быть какая-та идея, —

объяснил Разуваев.

Он добавил, что фондовый рынок поменялся в нынешних экономических реалиях, так как само понятие «голубая фишка» изменилось после того, как компании «Газпром», «Сбер», ЛУКОЙЛ обнулили дивиденды.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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