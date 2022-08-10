Экономист озвучил топ советов для начинающих трейдеров

Финансовый аналитик Разуваев: начинающему трейдеру важно понимать, зачем совершается сделка.

Начинающему трейдеру в первую очередь необходимо понимать, зачем он совершает ту или иную сделку, заявил в разговоре с NEWS.ru член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, акции не приобретаются по принципу «лишь бы что-то купить». Более того, не стоит поддаваться панике и ужасу.

Правильно быть инвестором. Нормальные сделки, когда под ними есть какая-то экономическая логика, это вложение от полугода. Люди, которые покупают или продают в течение дня или нескольких дней, обычно теряют деньги. В основе вашей инвестиции должна быть какая-та идея, —

объяснил Разуваев.