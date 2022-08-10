«Это экономический вандализм»: Гендиректор «Авито» прокомментировал возможный запрет сайтов объявлений

Фото: Авито

Гендиректор «Авито» Владимир Правдивый рассказал о главных трудностях и вызовах, которые встанут перед игроками рекламного рынка в случае принятия нового законопроекта.

Сам по себе закон, в случае его принятия в текущем виде, станет без преувеличения необоснованным наказанием для всех участников рынка: компаний, населения, IT-сообщества и, в целом, экономики. Это экономический вандализм. Эффект будет очень токсичным и непредсказуемым. Но точно можно сказать, что не останется тех, кого это решение не затронет.

Крупнейшие участники отрасли, бизнес и общественные организации уже отправили письма в правительство и Госдуму с просьбой пересмотреть законопроект и исключить из него доски объявлений. ФАС вынесла отрицательную рекомендацию, так как сам законопроект исключает любую конкуренцию и приведет к ухудшению бизнес-среды и качеству услуг и продуктов для пользователей.

Из-за того, что в одном законопроекте смешали абсолютно разные по типу бизнеса модели — рынки цифровых продуктов, электронных объявлений и наружной рекламы, принятие этого закона приведет к закрытию таких сервисов, как Авито. И на что бы он ни ориентировался изначально, это окажет критически негативное влияние не только на индустрию. «Авито» ежемесячно используют 56 миллионов россиян, а значит, последствия этого закона коснутся каждой российской семьи.

Авито — классифайд номер один по посещаемости в мире. Такие компании создаются и рождаются раз в десятилетия. Это единороги, выпестованные десятилетиями конкуренции и развития. Успех Авито — это метод интеллектуальных проб и ошибок. Чтобы создать Авито, потребовались инвестиции в сотни миллиардов рублей. Для примера — только в IТ-команду мы ежегодно вкладываем больше 10 миллиардов рублей, в инструменты безопасности на платформе — 3-4 миллиарда рублей.

Все компании индустрии, включая Авито, сотрудничают с регуляторами по всем законодательным инициативам. Так, мы первыми на рынке совместно с Минцифрой интегрировали в платформу услугу по верификации пользователей через Госуслуги с помощью приложения «Госключ». Для этого мы прошли и регулярно проходим все необходимые проверки.

Мы считаем, что необходимо исключить регулирование классифайдов из текста законопроекта, который сейчас готовится ко второму чтению. Здесь нет и не может быть промежуточного варианта. Создание одного монопольного оператора — это разрушение всей нашей индустрии. А кроме того — наказание практически всех россиян, российского малого и среднего бизнеса и удар по российскому бюджету. Стабильность любой экономики кроется в уверенности и стабильности общества.

Мы готовы обсуждать и внедрять инициативы, которые с помощью нашей платформы сделают нашу экономику и страну сильнее и благополучнее, а жизнь каждого россиянина и предпринимателя — стабильнее.