Финальная распродажа ИКЕА в августе 2022: в компании сделали прощальное заявление

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Мебельная компания IKEA сообщила о завершении распродажи товаров. Так, продажа товаров перестанет быть доступна 15 августа в 20:00 по московскому времени.

На официальном сайте шведской компании сказано, что после 15 августа все магазины IKEA закроются и будут работать только на выдачу ранее оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров.

"Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время", — обещают в компании.

Напомним, 15 июня появилась информация об уходе компании IKEA с российского рынка. Фабрики IKEA, размещенные в регионах России, будут проданы новым владельцам.

Вскоре, 5 июля в магазинах стартовала финальная онлайн-распродажа. Больше месяца она проходит с большими техническими сбоями — заказать товары удается далеко не всем покупателям.

В качестве решения технических проблем, компания ввела электронную форму заказа товаров, а сейчас действует электронная очередь. В нее покупатель попадает автоматически, зайдя на сайт компании.

"Сейчас вы находитесь в очереди для перехода на IKEA.ru. Время ожидания может занять как несколько минут, так и более часа. Не обновляйте страницу, чтобы сохранить свое место в очереди. На ресурсе IKEA.ru/products вы можете ознакомиться с мини-каталогом популярных товаров ИКЕА и заранее подготовиться к покупке", — говорится на сайте IKEA.

Кроме того, 5 августа IKEA в ходе распродажи расширила зону доставки на 10 городов: Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск. Теперь товары тем, кто сможет их заказать, готовы доставить и в эти города.

Напомним, что первый этап распродажи товаров ИКЕА был доступен только для сотрудников магазина. Лишь в начале июля такую возможность предоставили обычным покупателям. Ранее Сиб.фм публиковал инструкцию по приобретению товаров по новым правилам.

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