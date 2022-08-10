Любовные утехи молодой пары на лавочке в Новосибирске попали на видео

Фото из тг-канала АСТ

Жители дома по улице Орджоникидзе в Новосибирске сняли на видео страсти молодой пары, которая беззастенчиво целовалась на лавочке.

Жители Новосибирска возмутились поведением молодой пары, которые устроили сцену страсти прямо на лавочке во дворе дома по улице Орджоникидзе, 47. Очевидцы сняли любовные утехи молодых на видео, заявив, что парочка "пошоркалась" друг об друга. Видео размещено в Telegram-канале «АСТ Black».

Как рассказал автор видел, эпизод с любовными утехами был снял рано утром 9 августа. Парень с девушкой не сдержались и начали целоваться в общественном месте.

Реакция на видео в соцсетях оказалась неоднозначной. Пока одни критиковали распущенность молодых людей, другие призывали "вспомнить себя" и "не завидовать".

«Начали целоваться, не смогли остановиться – это страсть. Зачем выкладывать и вообще снимать это? Они уверенны что одни были, похоже, это очень раннее утро», — написали комментаторы.

Пользователи также упрекнули автора видео за то, что он выложил ролик в общественное пространство.