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общество

Медовый спас-2022: какого числа отмечается, традиции и запреты для верующих

Фото Медовый спас-2022: какого числа отмечается, традиции и запреты для верующих
Фото Медовый спас-2022: какого числа отмечается, традиции и запреты для верующих

Freepik.com

Каждый год празднование Медового спаса проходит 14 августа. Главная традиция этого дня остается неизменной. В эту дату принято собирать свежий урожай мёда и мака, а перед их употреблением нужно обязательно освятить продукты в храме.

Главные традиции Медового спаса

Фото Медовый спас-2022: какого числа отмечается, традиции и запреты для верующих 2

В день Медового спаса принято печь пироги и пряники из мёда. Сначала мак, травы, мёд и воду освещают в церкви, чтобы очиститься от греха.

Дети ходили на пасеку, где их угощали свежим медом из сот. В это время женщины ходили в церковь на исповедь. Там они просили милостыню и прощение у Господа за греховные дела. Считалось, что 14 августа им простят всё.

Также в эту дату принято бережно относиться к воде. В этот день чистили колодцы, убирали мусор с берегов акватории. После этих хлопот люди шли на ярмарки и массовые гуляния на площади. В день Спаса молодые девушки гадали на суженного, а взрослые женщины готовили вкусные угощения, а также изготавливали обереги и венки.

Что строго запрещено 14 августа?

Фото Медовый спас-2022: какого числа отмечается, традиции и запреты для верующих 3

  • Строго запрещается пить спиртное.
  • Нельзя употреблять в пищу молочные продукты, яйца и рыбу, так как начинается пост.
  • В эту дату нельзя желать зла другому человеку, выяснять отношения и скандалить.
  • Не стоит громко разговаривать и устраивать шумные гуляния.
  • Тяжелую работу и дела в огороде лучше перенести на другой день, в праздник положено отдохнуть и сходить в церковь.

Приметы и обряды на Медовый спас

Фото Медовый спас-2022: какого числа отмечается, традиции и запреты для верующих 4

  • Считалось, что 14 августа нужно собирать малину так, как к этому празднику в ней есть все полезные свойства. Если озимый урожай к этому времени поспел – то он будет богатым. Также в этот день принято собирать мак с полей. Согласно поверью, он защит дом от злых духов.
  • Ливни в Медовый Спас сулили засушливую осень и весну. В этот принято умываться холодной водой, чтобы избавиться от болезней. Также скот кормили самым качественным зерном, чтобы прибывать им здоровья.
  • Если к Медовому Спасу отцвели розы, значит скоро придут холода.
  • Какая погода на Медовый Спас, такая будет и на Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа.

Ранее Сиб.фм писал о том какого числа Успенский пост. Что можно и нельзя есть верующим с 14 по 28 августа, а также напомним, почему этот пост такой же строгий, как Великий.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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