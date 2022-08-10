Медовый спас-2022: какого числа отмечается, традиции и запреты для верующих

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Каждый год празднование Медового спаса проходит 14 августа. Главная традиция этого дня остается неизменной. В эту дату принято собирать свежий урожай мёда и мака, а перед их употреблением нужно обязательно освятить продукты в храме.
Главные традиции Медового спаса
В день Медового спаса принято печь пироги и пряники из мёда. Сначала мак, травы, мёд и воду освещают в церкви, чтобы очиститься от греха.
Дети ходили на пасеку, где их угощали свежим медом из сот. В это время женщины ходили в церковь на исповедь. Там они просили милостыню и прощение у Господа за греховные дела. Считалось, что 14 августа им простят всё.
Также в эту дату принято бережно относиться к воде. В этот день чистили колодцы, убирали мусор с берегов акватории. После этих хлопот люди шли на ярмарки и массовые гуляния на площади. В день Спаса молодые девушки гадали на суженного, а взрослые женщины готовили вкусные угощения, а также изготавливали обереги и венки.
Что строго запрещено 14 августа?
Приметы и обряды на Медовый спас
Ранее Сиб.фм писал о том какого числа Успенский пост. Что можно и нельзя есть верующим с 14 по 28 августа, а также напомним, почему этот пост такой же строгий, как Великий.
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