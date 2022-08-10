Медовый спас-2022: какого числа отмечается, традиции и запреты для верующих

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Каждый год празднование Медового спаса проходит 14 августа. Главная традиция этого дня остается неизменной. В эту дату принято собирать свежий урожай мёда и мака, а перед их употреблением нужно обязательно освятить продукты в храме.

Главные традиции Медового спаса

В день Медового спаса принято печь пироги и пряники из мёда. Сначала мак, травы, мёд и воду освещают в церкви, чтобы очиститься от греха.

Дети ходили на пасеку, где их угощали свежим медом из сот. В это время женщины ходили в церковь на исповедь. Там они просили милостыню и прощение у Господа за греховные дела. Считалось, что 14 августа им простят всё.

Также в эту дату принято бережно относиться к воде. В этот день чистили колодцы, убирали мусор с берегов акватории. После этих хлопот люди шли на ярмарки и массовые гуляния на площади. В день Спаса молодые девушки гадали на суженного, а взрослые женщины готовили вкусные угощения, а также изготавливали обереги и венки.

Что строго запрещено 14 августа?

Строго запрещается пить спиртное.

Нельзя употреблять в пищу молочные продукты, яйца и рыбу, так как начинается пост.

В эту дату нельзя желать зла другому человеку, выяснять отношения и скандалить.

Не стоит громко разговаривать и устраивать шумные гуляния.

Тяжелую работу и дела в огороде лучше перенести на другой день, в праздник положено отдохнуть и сходить в церковь.

Приметы и обряды на Медовый спас

Считалось, что 14 августа нужно собирать малину так, как к этому празднику в ней есть все полезные свойства. Если озимый урожай к этому времени поспел – то он будет богатым. Также в этот день принято собирать мак с полей. Согласно поверью, он защит дом от злых духов.

Ливни в Медовый Спас сулили засушливую осень и весну. В этот принято умываться холодной водой, чтобы избавиться от болезней. Также скот кормили самым качественным зерном, чтобы прибывать им здоровья.

Если к Медовому Спасу отцвели розы, значит скоро придут холода.

Какая погода на Медовый Спас, такая будет и на Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа.

Ранее Сиб.фм писал о том какого числа Успенский пост. Что можно и нельзя есть верующим с 14 по 28 августа, а также напомним, почему этот пост такой же строгий, как Великий.

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