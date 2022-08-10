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общество

МегаФон увеличил скорость передачи данных в Telegram в 2,5 раза

Фото МегаФон увеличил скорость передачи данных в Telegram в 2,5 раза
Фото МегаФон увеличил скорость передачи данных в Telegram в 2,5 раза

Фото: Shutterstock

Эксперты МегаФона расширили пропускную способность прямых каналов связи с мессенджером Telegram с 400 Гб/сек до 1000 Гб/сек. Теперь абоненты смогут ещё быстрее обмениваться файлами, скачивать фото и видео, а также оценят высокое качество звонков.

Telegram – самый популярный мессенджер в сети МегаФона. На него уже приходится 65% от всего объёма мобильного интернет-трафика сервисов мгновенного общения, и интерес к нему продолжает расти: за семь месяцев 2022 года мобильный интернет-трафик в Telegram вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число звонков внутри сервиса увеличилось почти в три раза.

В Новосибирской области доля Telegram в сравнении с Whats App и Viber достигла 63%. Рост трафика с начала года соответствует общероссийским трендам – жители региона увеличили объем передачи данных в мессенджере в 2,5 раза. Самый резкий скачок трафика был зафиксирован в июне.

Наиболее активно общаются и читают новости в этом сервисе жители Новосибирска, Бердска, Искитима, Куйбышева, Оби, Барабинска, Карасука и Татарска.

Чтобы при растущих нагрузках обеспечить абонентам в Новосибирской области и других регионах страны лучшую скорость в сервисе, МегаФон расширил количество подключений к узлам связи и дата-центрам Telegram.

«Ежедневно Telegram использует каждый пятый абонент МегаФона, поэтому мы утроили количество каналов соединения с дата-центрами мессенджера. Благодаря этому абоненты получат не только максимальные скорости передачи данных, но и повышенную отказоустойчивость. Теперь данные передаются несколькими путями, и в случае неполадок на одном из узлов связи абоненты смогут продолжать пользоваться сервисом без потери качества», — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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