Новосибирские зоозащитники ищут подростков, снявших кожу с котёнка на Бугринском мосту

Коллаж Сиб.фм: фото Татьяны Палкиной

Неравнодушные новосибирцы требуют найти группу подростков, устроивших жестокую расправу над котёнком на Бугринском мосту: фактически животное осталось без кожи.

Эта история произошла 31 июля на Бугринском мосту в Новосибирске. Шёл первый час ночи, людей на переправе почти не было. Таксист тоже был один в машине, когда заметил группу подростков в темноте. При этом раздавался громкий визг на всю округу.

«Подростки орудовали ножом. Таксист резко затормозил, выскочил из машины. Мальчишкам он дал подзатыльник, котёнка отобрал, сел в машину и повёз его в приют, котёнок попал в клинику, — рассказывает зоозащитница Татьяна Палкина. – У котёнка была содрана кожа. Ветеринары попытались ему пришить кожу. Её пришили, наложили 18 швов, при этом, не забывайте, что котёнку два месяца отроду».

Ветеринары и зоозащитники надеялись, что кожа прирастёт назад, но этого не произошло. По истечению пары дней животному опять потребовалась хирургическая помощь.

«У парня есть маленький ребёнок, поэтому котёнка передали мне. Два дня он пробыл у меня, мы его назвали Звёздочка, это девочка. А через два дня кожа начала отмирать,

- продолжает Татьяна Палкина. – На второй день я отправила котёнка в клинику «Ветлекарь». Ему провели хирургическую обработку, получился очень страшный рубец».

После Звёздочка вернулась домой к зоозащитнице, но ей придётся жить без кожи: рана может зарасти, однако на это уйдут месяцы и годы. Котёнка очень полюбили волонтёры, и по два раза в день Звёздочке делают перевязки с лечебными мазями. Зоозащитники сейчас собирают деньги, которые пришлось потратить на экстренную операцию для Звёздочки, но они надеются, что у кошечки всё будет хорошо.

Зоозащитники решили привлечь к этой проблеме общественное внимание. Они хотят найти подростков, которые чуть не разорвали котёнка на части, но сделать это будет крайне трудно.

«Было темно, и таксист не очень разглядел подростков. Видеорегистратора у него в машине нет. Если бы был поток машин, можно было бы опросить автолюбителей»,

- говорит зоозащитница.

Появились даже активисты, которые, если бы были зацепки, сами нашли несовершеннолетних виновников ночного происшествия. Впрочем, возможно, кому-то из очевидцев хоть что-то известно об этом случае, и они видели на въезде на Бугринский мост группу подростков с котом и ножиком 31 июля.

В случае, если бы личности несовершеннолетних были установлены, их могли бы поставить на учёт в инспекции по делам несовершеннолетних. Впрочем, это максимум, что могли бы сделать правоохранители.

Напомним, в 2019 году в Советском районе произошло жуткое убийство кота Моти – с него сняли скальп и отрезали лапы. Совершившую это несовершеннолетнюю девушку нашли, но всё закончилось административным делом и полным забвением Моти, по которому долго ещё убивалась его хозяйка-пенсионерка.