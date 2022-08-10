Новосибирский рыбак с ножом в спине доехал до больницы

Фото ГУ МЧС России по Новосибирской области

Полицейские разбираются в деталях драмы, которая произошла 9 августа на берегу Оби в Заельцовском районе Новосибирска: два рыбака повздорили, и один из них получил удар в спину. Однако с ножом он сумел добраться до больницы.

Как стало известно 10 августа, накануне три рыбака отправились на берег Оби в районе улицы Сухарная. Там между двумя из них начался спорт, в итоге товарищ всадил нож 36-летнему мужчине. 44-летний зачинщик конфликта с места происшествия скрылся.

А раненый смог самостоятельно добраться до дороги. Там мужчина поймал попутку, и на ней он отправился в больницу. Как сообщили в правоохранительных органах, сейчас жизни рыбака ничего не угрожает, зато возбуждено уголовное дело.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и неподалеку от места преступления задержали подозреваемого — 44-летнего знакомого потерпевшего. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался», — рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.