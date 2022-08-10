Обязательная вакцинация от «Кентавра»: с кого потребуют сертификаты о вакцинации в августе и сентябре 2022

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В стране зафиксирован высокий уровень заражения коронавирусом, однако Роспотребнадзор завил о том, что ситуация находится под контролем. Многие регионы начали призывать россиян уделять внимание мерам профилактики. В том числе основной линии защиты – прививкам. Введут ли вновь обязательную вакцинацию и другие коронавирусные ограничения – выяснил Сиб.фм.

Заболеваемость COVID-19

Чаще всего всплеск заболеваний приходится на осень, однако статистика говорит об обратном – в 26 регионах страны ежедневно увеличивается число выявленных случаев. В Росздравнадзоре предполагают, что после долгого ковид-затишья регионы могли расслабиться.

"В стране фиксируется рост заболеваний коронавирусной инфекцией, но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19. В связи с этим субъектам Российской Федерации необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования", – заявила руководитель Росздравнадзора Анна Самойлова.

О подъеме заболеваемости заявляют и частные медицинские лаборатории. Доля положительных ПЦР-тестов растет еженедельно примерно в два раза.

"Прежде всего это, конечно, связано с тем, что после последней вспышки, которая у нас была в феврале-марте, прошло уже достаточно большое количество времени. Это значит, что все-таки активные, высокие концентрации титров антител в популяции начинают снижаться потихонечку. Действительно, так или иначе – граждане путешествуют, в себе привозят новые подштаммы коронавируса", – говорит руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Насколько опасен «Кентавр»?

У заболевших чаще выявляют варианты штаммов «омикрон», но также в Россию уже пришел самый новый вариант коронавируса из Индии – «кентавр».

"Это субвариант "омикрона". И, дело в том, что он передается, судя по всему, еще легче, чем "омикрон". Но опаснее или не опаснее, чем "омикрон", это сейчас трудно сказать. Хотя, по предварительной оценке, он все-таки менее опасен в плане патогенеза, чем исходный "омикрон", – заявил доктор биологических наук Сергей Нетесов.

Пять случаев заражения вариантом "Кентавр" были выявлены в Москве, болезнь у них протекает в легкой форме. Но четких выводов относительно его опасности пока никто не делает. Поэтому врачи пока только рекомендуют: лучше вакцинироваться уже сейчас.

Профилактика коронавируса

В связи с тем, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией выросли почти в каждом регионе страны, свою работу начали возобновлять многие штабы по профилактике COVID-19, а также активизируются пункты вакцинации.

Речи о возвращении масочного режима пока нет, однако гражданам уже рекомендуют добровольно носить маски в помещениях и транспорте. Врачи советуют и заново привиться, чтобы быть готовым к возможной новой волне.

Так, по словам главного врача многопрофильной клиники для всей семьи «1+1» Татьяны Овсянниковой, вакцинация может стать обязательной частью жизни россиян.

«Сейчас по миру разгуливает заразный подвид омикрона «Кентавр», который сулит рост заболевших уже в августе. Через полгода возможно новое заражение, но какова будет его тяжесть – неизвестно. ВОЗ предлагает вернутся к масочному режиму и советует не забывать про ревакцинацию. Тем временем австралийские ученые заявляют, что вакцинация от ковида может стать для нас постоянной, как сейчас вакцинация от гриппа», — уточняет главврач.

Также Овсянникова отметила, что нынешние прививки могут защитить от коронавирусной инфекции.

«Особенности снижения иммунитета к COVID-19 могут привести к тому, что россияне столкнутся с «двугорбой» волной уже к сентябрю, поэтому до этого срока всем желательно пройти вакцинацию», — советует специалист.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом. Сибиряков начали прививать новой вакциной из Британии «Эвушелд», однако не всем россиянам можно ставить прививку.

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