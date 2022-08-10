Погибшего на Украине 25-летнего военного похоронили в Карасуке

Фото Горсайт / предоставлена героем публикации

В среду, 10 августа, в Новосибирской области простились с военнослужащим Данилом Диких, который погиб в ходе спецоперации на Украине.

25-летнего военнослужащего Данила Диких похоронили 10 августа в Карасуке Новосибирской области. Молодой человек погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает Горсайт.

По данным издания, сибиряк погиб в конце апреля. Печальную новость родные парня получили только в августе.

У военного остались мать и молодая жена.

"Мой любимый муж, мой Герой России. Вечная память самому родному и любимому мужу... Больше жизни", – написала на своей странице в «ВКонтакте» вдова Василина.