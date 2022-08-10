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Погибшего на Украине 25-летнего военного похоронили в Карасуке

Фото Погибшего на Украине 25-летнего военного похоронили в Карасуке
Фото Погибшего на Украине 25-летнего военного похоронили в Карасуке

Фото Горсайт / предоставлена героем публикации

В среду, 10 августа, в Новосибирской области простились с военнослужащим Данилом Диких, который погиб в ходе спецоперации на Украине.

25-летнего военнослужащего Данила Диких похоронили 10 августа в Карасуке Новосибирской области. Молодой человек погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает Горсайт.

По данным издания, сибиряк погиб в конце апреля. Печальную новость родные парня получили только в августе.

У военного остались мать и молодая жена.

"Мой любимый муж, мой Герой России. Вечная память самому родному и любимому мужу... Больше жизни", – написала на своей странице в «ВКонтакте» вдова Василина.

На похоронах присутствовал сослуживец и земляк погибшего, Денис.

"Мне двадцать, а Даниле 25. Он для меня был как старший брат. Мог совет дать, выслушать. Шли в бой, знали, что если нужно, то руку протянет и спину прикроет", — рассказа парень. Он добавил, что Данил нередко скучал по дому и говорил, что мечтал о ребёнке.

Напомним, 5 августа в Новосибирской области похоронили погибшего в ходе спецоперации на Украине майора войск национальной гвардии Виктора Слушкина.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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