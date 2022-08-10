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Производительница пивного напитка из Новосибирска не заплатила налогов на сумму 195 млн

Фото Производительница пивного напитка из Новосибирска не заплатила налогов на сумму 195 млн
Фото Производительница пивного напитка из Новосибирска не заплатила налогов на сумму 195 млн

Коллаж Сиб.фм: фото Густаво Зырянова и автора

В Новосибирске будут судить бизнес-леди, фирма которой произвела более 9 миллионов литров пива, она не заплатила налоги на сумму 195 миллионов рублей.

Под суд пошла 43-летняя предпринимательница, которая организовала производство пива в огромных масштабах: напитка было произведено более 9 миллионов литров. Однако все они прошли мимо системы ЕГАИС, а значит, бюджет не получил налогов в размере 195 миллионов рублей.

«По уголовному делу выполнен комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. В качестве свидетелей допрошены лица, обладающие сведениями, имеющими существенное значение, произведены выемки финансово-хозяйственной документации и её осмотр, назначены и проведены налоговые судебные экспертизы, бухгалтерское исследование. По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество на сумму более 10 миллионов рублей», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

43-летнюю бизнес-леди будут судить по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере). За это грозит полумиллионный штраф и шесть лет тюрьмы.

Также напомним, что в конце июня сотрудники полиции в Новосибирске пресекли деятельность преступной группы, незаконно производящей и сбывающей контрафактный алкоголь. 53-летний организатор ОПГ суда дожидается под стражей.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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