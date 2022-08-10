Производительница пивного напитка из Новосибирска не заплатила налогов на сумму 195 млн

Коллаж Сиб.фм: фото Густаво Зырянова и автора

В Новосибирске будут судить бизнес-леди, фирма которой произвела более 9 миллионов литров пива, она не заплатила налоги на сумму 195 миллионов рублей.

Под суд пошла 43-летняя предпринимательница, которая организовала производство пива в огромных масштабах: напитка было произведено более 9 миллионов литров. Однако все они прошли мимо системы ЕГАИС, а значит, бюджет не получил налогов в размере 195 миллионов рублей.

«По уголовному делу выполнен комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. В качестве свидетелей допрошены лица, обладающие сведениями, имеющими существенное значение, произведены выемки финансово-хозяйственной документации и её осмотр, назначены и проведены налоговые судебные экспертизы, бухгалтерское исследование. По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество на сумму более 10 миллионов рублей», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

43-летнюю бизнес-леди будут судить по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере). За это грозит полумиллионный штраф и шесть лет тюрьмы.

Также напомним, что в конце июня сотрудники полиции в Новосибирске пресекли деятельность преступной группы, незаконно производящей и сбывающей контрафактный алкоголь. 53-летний организатор ОПГ суда дожидается под стражей.