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экономика

ПСБ предложил бизнес-клиентам бесплатные платежи через чат-банк

Фото ПСБ предложил бизнес-клиентам бесплатные платежи через чат-банк
Фото ПСБ предложил бизнес-клиентам бесплатные платежи через чат-банк

Фото pixabay.com

ПСБ запустил акцию «Платежный чат», участие в которой позволяет клиентам-предпринимателям проводить платежи в чат-банке без комиссии.

Условия акции распространяются на клиентов ПСБ, у которых подключен чат-банк в мессенджерах Telegram или WhatsApp. Оплата с помощью бизнес-ассистента возможна между юридическими лицами в рублях по фото выставленного счета, QR-коду или из истории операций.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы искусственный интеллект брал на себя все больший объем ежедневных рутинных процедур, которые необходимы в предпринимательской деятельности. Чат-банк для бизнеса, запущенный ПСБ более года назад в популярных мессенджерах, говорит о востребованности такого сервиса – количество платежей с помощью бизнес-ассистента увеличилось в 10 раз по сравнению с началом года. Возможность проводить банковские операции, не выходя из привычного канала общения, по своей функциональности и удобству может стать полноценной заменой мобильному банку для бизнес-клиентов», – сказал Иван Паткин, вице-президент, директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ.

ПСБ в 2021 году запустил в Telegram и WhatsApp первый в России чат-банк для бизнеса, работающий на основе нейронных сетей и машинного обучения. Бизнес-ассистент позволяет получить консультацию по продуктам и услугам банка, узнать остатки по счетам, сформировать выписку по ним, выставить или оплатить счет. Чат-банк может также взаимодействовать с предпринимателями и в голосовых каналах: он отвечает на вопросы при обращении клиентов на горячую линию поддержки и распознает аудиофайлы с запросами в мессенджерах, предлагая необходимые сценарии, что избавляет клиентов от необходимости набирать текст в чате.

Чат-банк может найти ближайший офис по геопозиции клиента, а также оформить заявку на резервирование счета. Это дает предпринимателям, которые не являются клиентами банка, еще одну возможность открыть свой первый расчетный счет в ПСБ.

Акция действует до конца сентября текущего года.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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ПСБ
дистанционные сервисы
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