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общество

Рюкзак-убийца: ортопед рассказал об опасности дешевых рюкзаков для школьников

Фото Рюкзак-убийца: ортопед рассказал об опасности дешевых рюкзаков для школьников
Фото Рюкзак-убийца: ортопед рассказал об опасности дешевых рюкзаков для школьников

Freepik.com

Правильно выбранный рюкзак даст гарантию равномерного распределения нагрузки на спину школьника. Как известно, классические ранцы подходят только ученикам младших классов. Для старшеклассников выпускают специальные школьные рюкзаки. О том, как правильно выбрать рюкзак и чем грозит неправильный подбор ранца поделился врач ортопед Дмитрий Клищ.

По словам врача-ортопеда Дмитрия Клища, самая большая ошибка взрослых — дать возможность выбрать портфель своему ребенку самостоятельно.

Фото Рюкзак-убийца: ортопед рассказал об опасности дешевых рюкзаков для школьников 2

«Дети, как правило, останавливают свой выбор на ярких рюкзаках, с разноцветным принтом, с любимыми героями. Все бы ничего, но не всегда такие ранцы будут соответствовать ортопедическим нормам. Например, спинка может быть мягкой, размер самого аксессуара может оказаться больше спины ребенка, непрочную ткань, из которой сделан предмет, будут прорезать учебники и появится риск получения травм и царапин», — считает специалист.

Врач добавил, что спустя пару месяцев походов с таким ранцем ребенок начнет жаловаться на боли в спине. И если вовремя не обратиться к ортопеду, то деформация позвоночника неизбежна.

Фото Рюкзак-убийца: ортопед рассказал об опасности дешевых рюкзаков для школьников 3

«Все должно быть согласно канонам ортопедии. Верхняя часть рюкзака должна быть на уровне плеч, выбираем спинку, изготовленную из прочных материалов, а не тканевых, чтобы ребенок прямо держал спину. Хорошо, когда имеется передняя застежка в районе груди, она поможет равномерно распределить нагрузку на верхнюю часть тела и не будет давить только на плечи. Также следите за тем, чтобы нижняя часть ранца не давила на поясницу ребенка», — сказал Клищ.

Врач предупредил, что ширина лямок у ранца должна быть не меньше четырех сантиметров, а вес школьного аксессуара не должен превышать одного килограмма. Кроме того, нужно учитывать ширину и высоту предмета, чтобы он не выходил за рамки спины. Не менее важно обращать внимание на светоотражающие элементы, которые обеспечат безопасность школьника на улице.

Фото Рюкзак-убийца: ортопед рассказал об опасности дешевых рюкзаков для школьников 4

Наполненный рюкзак не должен превышать 10 процентов от общей массы ребенка. Если вес школьника 20 килограммов, то собранный ранец не может превышать двух килограммов. Кроме того, рабочее место дома также должно соответствовать ряду критериев.

«Парта и стул в этом случае как братья-близнецы, которые дополняют друг друга. Во время сидения ребенок должен касаться ступнями пола, а ноги должны быть согнуты в коленях, а не болтаться или упираться в парту. Спина всегда в прямом положении, достигается это в том случае, если локти ребенка свободно располагаются на парте. Желательно, чтобы спинка кресла или стула имела анатомическую форму, чтобы учащийся мог иногда на него облокотиться всей поверхностью спины», — рассказал Клищ.

Эксперт заметил, что не нужно покупать стулья с неустойчивыми спинками, которые гнутся и нагибаются. Идеально иметь парту с регулируемым наклоном, потому что для чтения рекомендуется высокий угол около 30 градусов, а для письма — чуть ниже. Врач предупредил, что неправильно подобранные предметы и аксессуары для школьников могут негативно сказаться на опорно-двигательном аппарате.

Фото Рюкзак-убийца: ортопед рассказал об опасности дешевых рюкзаков для школьников 5

Также врачи-ортопеды рекомендуют выбирать ранцы учитывая следующие критерии:

  1. Рюкзаки, сделанные из легкого, водоотталкивающего и морозоустойчивого материала с сетчатой «дышащей» спинкой.
  2. Клееные детали должны отсутствовать.
  3. Рюкзак должен быть яркого цвета, снабженные светоотражающими элементами (катафотами). Это также и пожелание службы ГИБДД,оно особенно актуально для школьников, которым приходится переходить дорогу.
  4. Должны регулироваться лямки. Важно, чтобы лямки можно было подогнать не только под рост школьника, но и под одежду. А дополнительный уплотнитель и достаточная ширина (не менее 4 см) не позволят лямкам врезаться в плечи.
  5. С достаточным количеством отделений и карманов. В современных моделях, помимо стандартных отделений для тетрадок, учебников и пеналов, есть отделения для мобильного телефона, кармашки для бутылки с водой и пластикового контейнера для завтрака. Это очень удобно и поможет ребенку быстрее найти нужную вещь.

Напомним, врач-педиатр Мария Ивлева объяснила, сколько должен составлять максимальный вес рюкзака с учебниками для школьников.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске расходы на сборы в школу выросли на 20%. Родители все ещё ждут информации о возобновлении выплаты на подготовку детей к школе.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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