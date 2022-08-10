Сибирские просторы: место для жизни, о котором обязательно нужно знать

Фото: Экопоселок-парк «Сибирские просторы»

Дом – место, куда хочется возвращаться после долгого путешествия или рабочего дня. Мы выбираем свой дом с особым трепетом, потому что хотим чувствовать себя в безопасности и спокойствии. Мы хотим, чтобы он был красивым внутри и снаружи. Он как отдельный мир, где хочется наполняться силами и любовью. А что, если можно вообще не покидать пределы пространства, где расположено ваше жилище, и наслаждаться парками, озером, вкусной едой и занятиями спортом?

«Сибирские просторы» – это экопосёлок-парк, который окружен берёзовыми рощами. Только представьте, кроме базового набора таких вещей, как свет, газ, вода, мобильная связь и интернет, вы получаете: богатый зеленый ландшафт, дорожки для прогулок, ухоженные парки, детские площадки, хорошие дороги. В эколокации есть всё для привычной жизни.

Посёлок расположен всего в 30 минутах от площади Маркса по Ордынскому шоссе. Вся социальная инфраструктура в 5 минутах от посёлка в с. Верх-Тула: школы, в том числе и самая современная новая школа, детские сады, поликлиника со станцией скорой помощи, а также супермаркеты, аптеки, кафе и доставка еды. Можно никуда не спешить, ведь всё, что вам нужно, уже есть рядом. Кроме того, вас ждёт приятное соседство с людьми, которые, как и вы выбрали преимущества загородной жизни.

Каждую ночь можно засыпать в абсолютном спокойствии, зная, что вы живёте в закрытой, охраняемой и обслуживаемой территории: здесь работает собственная управляющая компания, въезд в посёлок проходит через пропускной пункт, территория оснащена круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Самое главное, что дом мечты вы создаёте сами от и до. В экопосёлке большой выбор участков от 6 соток на любой вкус. Есть улицы с асфальтом и без, маленькие тупиковые или классические длинные, с единой архитектурной стилистикой или со свободной застройкой. Вы можете выбрать участок с берёзами и без, дальше от всех или ближе к центру посёлка. Застройщиком предусмотрено всё, чтобы вам было удобно и комфортно.

Приобрести земельный участок можно разными способами – как сразу с полной оплатой, так и в ипотеку, или в рассрочку. Чтобы прочувствовать атмосферу экокомплекса, всегда можно приехать на индивидуальную экскурсию и посмотреть интересующие вас участки или уже готовые дома. Полный каталог земельных участков можно получить по ссылке или на сайте экопосёлка.

Экопосёлок-парк «Сибирские просторы»

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