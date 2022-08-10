Станцию метро "Спортивная" в Новосибирске достроят к 30 сентября 2022 года

Фото мэрии Новосибирска

Готовность станции метро "Спортивная" в Новосибирске 30 сентября 2022 года должна составить 100%.

В Новосибирске к 30 сентября планируется полностью завершить работы по строительству станции метро "Спортивная". Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть в ходе выездного совещания 10 августа.

Сейчас на объекте завершаются отделочные работы и укладка плиткой. Фасадную часть станции обшивают металлическими панелями с современной подсветкой. Также рабочие продолжают монтаж раздвижных раздвижных дверей на первой и второй линиях, меняют остекление на второй части эстакады от улицы Горской до площади Лыщинского.

На совещании директор подрядной организации ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов рассказал о ходе благоустройства прилегающей к станции территории. Там сейчас укладывают плитку и готовят бетонную поверхность для проезда транспорта к станции.

На финальном этапе рабочие уложат плитку со стороны дамбы Октябрьского моста, между парком «Ледовая арена» и станцией метро, в районе торцевой части «Спортивной».