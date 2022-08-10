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Суд признал банкротом НПЗ с долгом более 13 млн рублей под Новосибирском

Фото Суд признал банкротом НПЗ с долгом более 13 млн рублей под Новосибирском
Фото Суд признал банкротом НПЗ с долгом более 13 млн рублей под Новосибирском

Фото unsplash.com / Erik Mclean

ООО «НПЗ Барабинский» под Новосибирском признан банкротом после 7 лет без крупных инвесторов.

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом компанию, которая около 9 лет не могла построить нефтеперерабатывающий завод под Новосибирском. Задолженность НПЗ составила более 13 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс.

ООО «Нефтеперерабатывающий завод Барабинский» в 2013 году приобрело участок земли в Куйбышевском районе Новосибирской области. Площадь участка составляет около 186 гектаров, а кадастровая стоимость превышает 324 млн рублей.

Компания планировала возвести на этом участке завод по переработке нефти в бензин стандарта «Евро-5». Предприниматели оценили стоимость проекта в 44 млрд рублей. С поддержкой зарубежных инвесторов завод должен был быть готов к 2017 году.

Но в 2015 году большая часть инвесторов отказалась от участия в проекте, и земельный участок продолжил простаивать, обеспечивая владельца новыми налоговыми счетами.

В то же время Омский НПЗ «Газпром нефть» подарил городу экологичные автобусы. В апреле 2022 года предприятие передало Омску 20 новых автобусов, работающих на природном газе, в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух». Обновление городского транспорта поможет снизить воздействие на окружающую среду.

Также в октябре 2021 года Зампредседателя Правительства РФ Виктория Абрамченко заявила, что омский НПЗ выйдет на параметры «Чистого воздуха» в 2023 году. Всего в комплексный план мероприятий Омского НПЗ по «Чистому воздуху» входят девять проектов. «Газпром нефть» инвестировала в их реализацию более 100 млрд рублей.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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