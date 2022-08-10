Три человека умерли после укуса клеща в Красноярском крае

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В Красноярском крае три человека скончались после укуса клещей в 2022 году.

Трое жителей Красноярского края скончались в 2022 году после укуса клещей. Жертвами кровососов стали жители Манского, Минусинского и Иланского районов, которым было от 35 до 70 лет. Все они не были привиты, причиной смерти двоих является клещевой энцефалит, а третьего — сибирский клещевой тиф. Об этом сообщает издание "Проспект Мира" со ссылкой на главу краевого Роспотребнадзора Дмитрия Горяева.

В целом статистика по укусам клещей в этом году не отличается от «среднемноголетних» цифр наблюдений. При этом за последние три недели жители края чаще обычного жалуются на укусы клещей — активность клещей сдвинулась из-за погоды.

В Роспотребнадзоре посоветовали прививаться от клещевого энцефалита.