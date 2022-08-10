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В мэрии Новосибирска согласовали дизайн-проект парка в пойме Ельцовки-1

Фото В мэрии Новосибирска согласовали дизайн-проект парка в пойме Ельцовки-1
Фото В мэрии Новосибирска согласовали дизайн-проект парка в пойме Ельцовки-1

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирские власти заявили о завершении итогового дизайн-проекта парка в пойме реки Ельцовка-1.

9 августа в мэрии Новосибирска заявили об окончании работы над финальным дизайн-проектом будущего парка, который разместят в пойме реки Ельцовка-1. Как сообщили в управлении по благоустройству общественных пространств, после очного открытого обсуждения с новосибирцами, а также онлайн-обсуждения на портале «Зелёный Новосибирск», проектировщики внесли соответствующие правки.

В соответствии с ними, со стороны Красного проспекта будет указан вход в парк, а скейт-площадку перенесли в сторону улицы Ипподромская и изменили на бетонный тип.

Окончательный результат изменённого дизайн-проекта опубликовали на муниципальном портале «Зелёный Новосибирск». Теперь городские власти приступят к разработке проектно-сметной документации.

Как писал Сиб.фм ранее, предполагается, что площадь парка составит 13,6 гектаров: на них разместят ​​экотропу, зелёные зоны и скейт-площадку.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
благоустройство
парки
ельцовка
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