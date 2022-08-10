В Новосибирске готовы платить сверхзарплаты от 90 тысяч электрикам и продажникам

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Самыми высокооплачиваемыми профессиями в Новосибирске стали автоэлектрик, менеджеры по продажам медоборудования и станочники.

В Новосибирске получать сверхзарплаты от 90 тысяч рублей могут специалисты в сферах автомобильного электрооборудования, продажах медицинской продукции, а также операторы станков и инженеры ОТК. Такие данные приводит SuperJob после аналитики 109 тысяч вакансий в крупнейших городах России.

В Новосибирске больше всего готовы платить автоэлектрику: он должен иметь опыт работы от одного года, знать устройство и принципы работы электрической части автомобиля, а также владеть технологиями диагностики и ремонта. Такому специалисту предлагают от 90 тысяч рублей.



На втором месте — вакансия менеджера по продажам медицинского оборудования и медицинских изделий. От успешного кандидата ждут наличие высшего образования (желательно медицинского), и опыта работы на рынке медизделий от одного года. Сотрудникам с такими компетенциями готовы предоставить от 80 тысяч рублей в месяц с компенсацией транспортных и мобильных расходов, а также бесплатное корпоративное обучение.

Платить от 80 тысяч рублей, а также обеспечить обучение и тренинги за счёт компании обещают и менеджерам по продажам с опытом работы в продажах от одного года, а также знанием Microsoft Office и 1С.

По данным аналитиков SuperJob, в рейтинг высокооплачиваемых в Новосибирске профессий вошли вакансии оператора станков ЧПУ зарплатой 70–80 тысыч рублей и инженера ОТК, которому готовы платить 65 тысяч рублей.



Также в полученных результатах отметили, что в топе наиболее высокооплачиваемых предложений августа — вакансии в снабжении и ритейле, строительстве и производстве, финансах и юриспруденции, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении, маркетинге, общественном питании и IT.