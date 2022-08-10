В Новосибирске хозяев стаффа затравили за жестокое обращение с щенком

Предоставлено героем публикации / группа Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"

В Новосибирске пара молодых людей попала на видео во время прогулки с щенком стаффтерьера — очевидцев возмутило жестокое обращение хозяев с щенком.

Хозяева щенка стаффа в Новосибирске столкнулись с агрессией после того, как их прогулка с животным попала на видео. Владелец собаки резко потянул питомца за поводок, а потом и вовсе поднял в воздухе. Автор ролика разместил кадры в паблике "АСТ-54" в "ВК", после чего собаковода затравили за жестокое обращение с собакой. Рядом с домом хозяев стаффордширского терьера даже появилась надпись с угрозой: «Мы **** тибя убьем». Подробности истории сообщает "АиФ-Новосибирск".

Снявшая видео жительница Новосибирска рассказала, что агрессия по отношению к животному была не разовым явлением.

«На протяжении месяца собака ревёт и скулит почти каждую ночь. Такие звуки, мне страшно подумать, что там происходит. До соседей смогла достучаться только сегодня, на что парень мне сказал: "Ну, можете забрать его себе", — поделилась она.

Впрочем, хозяйка щенка, Вера, отрицает все обвинения и утверждает, что супруг очень любит стаффа. За поводок он его потянул, чтобы пёс не схватил куриную косточку рядом с мусоркой.

«Витя все детство мечтал о собаке. Он накопил денег и купил стаффордширского терьера у разводчицы. Мы очень любим собаку, просто произошла такая ситуация», — сказала Вера.

После того, как видео попало в сеть, в их квартире побывали волонтёры и кинологи. Причем ни один из проверяющих не нашел поводов для изъятия щенка.

То же самое подтвердила журналистам и волонтёр собачьего приюта Ольга Комолова, которая навестила семью с щенком 30 июля.

«Приехали к ребятам — там вообще издевательством не пахнет. Все в порядке, дома чистота, нет характерного запаха, который появляется, когда собаку не выводят на улицу. Сам щенок упитанный, с блестящей шерстью, игривый, любвеобильный, очень любопытный — как и любой ребёнок», — объяснила собеседница.

Волонтер добавила, что упрекать хозяев стаффа в жестоком обращении нельзя, они всего лишь неопытные собачники.