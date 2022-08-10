В Новосибирске к пожизненному лишению свободы приговорили террориста из «Аль-Каида»*

Фото предоставлено УФСБ России по Новосибирской области

1-ый Восточный окружной военный суд приговорил трёх террористов международной организации «Содиклар», входящей в состав «Аль-Каида»*: организатор вооружённой банды получил реальный срок в Новосибирске.

Ячейку запрещённой организации «Содиклар» в 2012 году в Новосибирске открыл гражданин России Умар Хасанов. В помощники себе мужчина взял К. Ульмасова и Ш. Махмудова. В их задачи входила вербовка наёмников, которых отправляли воевать против правительства в Афганистан и Сирию. Спонсировали ячейку международные террористические организации. Наёмники проходили школу вооружённого джихада. Целью группировки было построение «всемирного халифата».

«Кроме того У. Хасанов являлся одним из организаторов преступной группировки «ГТА» на территории Москвы и Московской области. Денежные средства, полученные от деятельности банды, использовались на нужды участников международных террористических организаций. В 2014 году У. Хасанов был осужден Московским областным судом за особо тяжкие общеуголовные преступления, — рассказала официальный представитель УФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва. -

В процессе расследования уголовного дела установлено, что под вымышленными данными Умара Хасанова скрывался Убайдулло Атакулов, находившийся в розыске за участие в деятельности запрещенной международной террористической организации «Исламская партия Туркестана» на территории стран ближнего зарубежья в 2006 – 2007 годах».

В итоге в августе 1-ый Восточный окружной военный суд вынес приговор Убайдулло Атакулову по двум статьям УК РФ – частям 1, 2 статьи 208 и частям 1, 2 статьи 205.5 УК России (организация незаконного вооруженного формирования, организация и участие в деятельности террористической организации).

На этот раз международный террорист отправится в колонию особого режима на всю жизнь, а его подельники Ш. Махмудов и К. Ульмасов приговорены к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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*Международная организация «Содиклар», входящая в состав «Аль-Каида», запрещена на территории России.