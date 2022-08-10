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В Новосибирске стартовал масштабный проект по строительству ливневого коллектора

Фото В Новосибирске стартовал масштабный проект по строительству ливневого коллектора
Фото В Новосибирске стартовал масштабный проект по строительству ливневого коллектора

Фото предоставлены мэрией Новосибирска

На ул. Порт-Артурской началось сооружение ливневого коллектора, который должен обеспечить сбор дождевых и талых вод с крупных магистралей города – улиц Титова, Станционной и прилегающих к ним территорий. Проект реализуется в рамках программы «Городская электричка».

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, для решения проблемы транспортной доступности микрорайона «Чистая Слобода» была продлена ул. Титова до пересечения с ул. Порт-Артурской. Улица будет построена до остановочной платформы железнодорожного транспорта «Пригородный простор».

Фото В Новосибирске стартовал масштабный проект по строительству ливневого коллектора 2

«Таким образом, ул. Титова станет частью проекта «Городская электричка». Но прежде чем приступить к этой задаче, необходимо построить полноценный коллектор, который будет отводить поверхностные стоки в очистные сооружения. Подрядчик берет на себя обязательство закончить работы раньше срока – до конца 2022 года. В этом случае мы сможем приступить к дальнейшему развитию дорожной сети микрорайона уже со следующего года», – пояснил Анатолий Локоть.

Фото В Новосибирске стартовал масштабный проект по строительству ливневого коллектора 3

Строительство коллектора было запущено в июле 2022 года. Оно ведется по федеральной программы, бюджет составляет около 147 млн рублей. Общая протяженность коллектора – 589,5 м, диаметр – 900 мм. Коллектор должен соединить в одну систему ливневую канализацию микрорайонов «Чистая Слобода» и «Ереснинский». Через него дождевые и талые воды будут выводиться на очистные сооружения перед тем, как попасть в озеро Южное.

По информации исполнительного директора ООО «СИБСТРОЙПРОЕКТ» Юрия Шабусова, сложность проекта в наличии высоких грунтовых вод, которые затрудняют проведение работ. Подрядчик принимает меры по водопонижению, используя метод горизонтального бурения.

Фото В Новосибирске стартовал масштабный проект по строительству ливневого коллектора 4

«Вода в новый коллектор будет поступать с ул. Титова вдоль Порт-Артурской и далее до очистных сооружений, которые проектируются на сегодняшний день, и очищенная вода будет сбрасываться уже в озеро», – рассказал Юрий Шабусов.

Мэр Анатолий Локоть отметил, что строительство локальных очистных сооружений и развитие сетей ливневой канализации является одним из приоритетных направлений в строительстве городских коммуникаций, которое помогает развивать территории, возводить жилые и социально значимые объекты.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

строительство
Мэрия Новосибирска
коллектор
ливневая канализация
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