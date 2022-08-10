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В Новосибирской области продолжается кампания по уборке урожая

Фото В Новосибирской области продолжается кампания по уборке урожая
Фото В Новосибирской области продолжается кампания по уборке урожая

Фото nso.ru

В здвинском хозяйстве «Урюмское» уже заготовлен сенаж. Во время рабочей поездки в Здвинский район Губернатору Андрею Травникову рассказали о темпах уборочных работ в хозяйствах района и Новосибирской области, а также продемонстрировали мощности «Урюмского».

Глава региона пожелал всем аграриям благоприятной погоды и хорошего урожая. Губернатор также отметил, что меры господдержки АПК, принятые областным Правительством, позволяют успешно решать задачи всего комплекса сельскохозяйственных работ.

В этом году работникам сельского хозяйства предстоит убрать урожай зерновых и зернобобовых культур с площади 1,5 млн гектаров, технических культур – с 354 тысяч га, овощей и картофеля – с более чем 4 тысяч га. В ходе посевной кампании 2022 года площади ярового сева в Новосибирской области увеличены на 108 тысяч гектаров относительно уровня прошлого года, а общая посевная площадь в результате возросла на 84 тысячи га – до 2 миллионов 390 тысяч гектаров. Это гораздо больше, чем планировалось до начала посевной кампании.

По данным министерства сельского хозяйства региона, сейчас урожай зерновых и зернобобовых уже убран с площади более 43,5 тысяч га (2,9 процента от общего объёма). Сегодня идёт уборка и технических культур. Обмолочено уже 352 га льна-кудряша и 100 га рыжика.

План по заготовке сенажа в целом по области выполнен на 78%.

По состоянию на 9 августа заготовлено 262695 тонн сенажа (в кормовых единицах), сена – 102247 тонн, силоса – 546,7 тонн.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

урожай
сельское хозяйство
Правительство Новосибирской области
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