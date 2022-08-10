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В Новосибирской области значительно возросли показатели строительства

Фото В Новосибирской области значительно возросли показатели строительства
Фото В Новосибирской области значительно возросли показатели строительства

Фото pixabay.com

О комплексном подходе при застройке территорий, выполнении показателей по вводу жилья, строительстве крупных инфраструктурных проектов и реализации национальных проектов рассказал и.о. министра строительства региона Алексей Колмаков.

Как подчеркнул и.о министра, огромный пласт работы в строительной отрасли связан с реализацией национальных проектов. Для создания комфортной среды проживания для жителей региона Правительство Новосибирской области принимает участие в реализации национальных проектов «Демография», «Образование», «Культура», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда». По плану в 2022 году предстоит ввести в эксплуатацию беспрецедентно большое количество объектов – 71 объект, из них 63 – в рамках нацпроектов. «Этого удалось добиться благодаря системным мерам господдержки строительной отрасли со стороны областных властей и лично Губернатора Андрея Травникова – такие объемы строительства, особенно масштабных объектов, в Новосибирской области наблюдаются впервые в современной истории», – отметил Алексей Колмаков.

И.о. министра сообщил, что на сегодняшний день с опережением графика выполняются планы по вводу жилья в эксплуатацию. За первые семь месяцев 2022 года на территории Новосибирской области введено в эксплуатацию 1,179 млн кв. м жилья, что на 39,4% выше уровня 2021 года.

Одним из перспективных направлений в строительной отрасли в Новосибирской области были названы инвестиционные проекты – одним из них стал поселок Клюквенный в Калининском районе областного центра. Еще одной подобной площадкой для реализации инвестпроекта станет территория поселка Тулинский Новосибирского района.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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