В России мужчина забросал отделение почты дымовыми шашками

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре местный житель устроил ЧП в помещении почты, едва не взорвав здание. Он решил отомстить сотруднице отделения, которая якобы разговаривала с ним невежливо. Мужчина не нашел ничего лучше, как бросить дымовые гранаты.

Как сообщили изданию sovainfo.ru в ГУ МВД России по Самарской области, инцидент произошёл в одном из почтовых отделений города. По версии следствия, житель Самары пришел на почту, чтобы отправить посылку в Санкт-Петербург. В ходе общения с оператором ему показалось, что девушка разговаривает с ним грубо.



Потом он вышел из помещения, взял из багажника своего автомобиля дымовые шашки и противогаз. Дождавшись, когда из отделения связи выйдут посетители, бросил в помещение приготовленные гранаты. В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники почты вызвали полицию. Но виновник пиротехнического "шоу" скрылся с места преступления.



Злоумышленника задержали по горячим следам уже через несколько часов возле одного из домов на улице Стара-Загора. Им оказался 42-летний местный житель. Выяснилось, что обвиняемый настоящий рецидивист: его задерживали за совершенные преступления в нескольких регионах России. По данным полиции, ранее он 9 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение мошенничества в Курганской области, кражи в Санкт-Петербурге и неправомерный доступ к компьютерной информации в Самарской области.



Брошенные им в почте дымовые шашки отправили на экспертизу. Согласно заключению, это дымовые ручные гранаты марки РДГ-П, которые не являются взрывными устройствами, а только содержат дымовой пиротехнический состав.



Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Он признал вину и раскаялся, объяснив свои действия вспышкой гнева. За такой импульсивный поступок ему грозит реальный тюремный срок. По статье 213 Уголовного кодекса России о хулиганстве за дымовое представление он может получить до пяти лет тюрьмы.