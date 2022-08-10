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В руководстве МВД прокомментировали расклеивание интимных снимков соперницы сотрудницей полиции Новосибирска

Фото В руководстве МВД прокомментировали расклеивание интимных снимков соперницы сотрудницей полиции Новосибирска
Фото В руководстве МВД прокомментировали расклеивание интимных снимков соперницы сотрудницей полиции Новосибирска

Фото из публикации Telegram-канал Baza

В новосибирском МВД высказались о причастности сотрудницы к распространению откровенных кадров новой возлюбленной своего экс-возлюбленного.

9 августа в новосибирских СМИ появилась информация о действиях сотрудницы местной полиции, которая расклеила обнажённые фотографии нынешней девушки своего бывшего любовника по территории, на которой живёт пара. Снимки появились на машине молодого человека, а также в близлежащих подъездах — Ольга [Имя героини изменено. — Прим. ред.] обнаружила их 4 июля по пути на работу.

Известно, что какое-то время герои истории находились в неоднозначной ситуации: возлюбленный Ольги расстался с ней, начав отношения с Елизаветой — сотрудницей МВД, но позже вернулся к Ольге. Предполагается, что после этого Елизавета сохранила отправленные молодому человеку интимные фотографии Ольги и сначала угрожала ей их обнародованием, а затем расклеила снимки.

Во время процесса полицейскую зафиксировали камеры видеонаблюдения на улице, после чего и стало известно о распространении ею личных кадров, пишет Telegram-канал Baza.

К публикации прикрепили скриншот переписки: предположительно, в ней Елизавета принесла извинения, так как сообщение было отправлено на следующий день после обнаружения Ольгой снимков.

Фото В руководстве МВД прокомментировали расклеивание интимных снимков соперницы сотрудницей полиции Новосибирска 2

«Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка по факту возможной причастности сотрудника одного из территориальных отделов полиции к противоправному деянию. При подтверждении сотрудник понесёт наказание в установленном законом порядке», — сообщается в официальном комментарии ГУ МВД России по Новосибирской области.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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