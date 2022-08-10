В руководстве МВД прокомментировали расклеивание интимных снимков соперницы сотрудницей полиции Новосибирска

Фото из публикации Telegram-канал Baza

В новосибирском МВД высказались о причастности сотрудницы к распространению откровенных кадров новой возлюбленной своего экс-возлюбленного.

9 августа в новосибирских СМИ появилась информация о действиях сотрудницы местной полиции, которая расклеила обнажённые фотографии нынешней девушки своего бывшего любовника по территории, на которой живёт пара. Снимки появились на машине молодого человека, а также в близлежащих подъездах — Ольга [Имя героини изменено. — Прим. ред.] обнаружила их 4 июля по пути на работу.

Известно, что какое-то время герои истории находились в неоднозначной ситуации: возлюбленный Ольги расстался с ней, начав отношения с Елизаветой — сотрудницей МВД, но позже вернулся к Ольге. Предполагается, что после этого Елизавета сохранила отправленные молодому человеку интимные фотографии Ольги и сначала угрожала ей их обнародованием, а затем расклеила снимки.

Во время процесса полицейскую зафиксировали камеры видеонаблюдения на улице, после чего и стало известно о распространении ею личных кадров, пишет Telegram-канал Baza.

К публикации прикрепили скриншот переписки: предположительно, в ней Елизавета принесла извинения, так как сообщение было отправлено на следующий день после обнаружения Ольгой снимков.

«Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка по факту возможной причастности сотрудника одного из территориальных отделов полиции к противоправному деянию. При подтверждении сотрудник понесёт наказание в установленном законом порядке», — сообщается в официальном комментарии ГУ МВД России по Новосибирской области.