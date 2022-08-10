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Вакцинацию педагогов от COVID-19 усилят к 1 сентября в Новосибирской области

Фото Вакцинацию педагогов от COVID-19 усилят к 1 сентября в Новосибирской области
Фото Вакцинацию педагогов от COVID-19 усилят к 1 сентября в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В оперативном штабе НСО приняли решение об усилении вакцинации сотрудников образовательных учреждений перед началом учебного года.

9 августа на заседании оперативного штаба в Новосибирской области оценили эпидемиологическую обстановку в связи с развёртыванием новой волны COVID-19.

По информации руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александра Щербатова, в последние три недели эпидемиологический процесс разворачивается всё активнее — за указанный период выявлено более 800 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Особенно тревожным может стать период конца августа- начала сентября, когда школьники и студенты будут возвращаться с каникул, а взрослые из отпусков. Именно поэтому необходимо уделить особое внимание подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, соблюдению всех эпидемиологических требований, в том числе усилению темпов ревакцинации сотрудников образования», — отметили в правительстве региона.

Также в результате заседания оперштаба приняли решение о рекомендации использования масок в общественном транспорте, а работникам торговли и учреждений культуры — при нахождении на рабочих местах.

«Особое внимание — на ревакцинацию, необходимо сохранить работу всех учреждений и организаций. Также важно подготовиться к 1 сентября, чтобы избежать вспышек заболеваемости в учебных учреждениях», — подчеркнул первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Новосибирская область
школы
коронавирус
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