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ВТБ начинает работать по новой программе кредитования МСП

Фото ВТБ начинает работать по новой программе кредитования МСП
Фото ВТБ начинает работать по новой программе кредитования МСП

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

ВТБ начал прием заявок по новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса. Лидерами среди регионов по числу обращений стали Москва, Московская, Воронежская, Новосибирская области, Кузбасс, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край. В ближайшее время ВТБ будут реализованы первые сделки с предпринимателями – в Костроме, Архангельске, Кирове и Москве на сумму 470 млн рублей.

Предприниматели из приоритетных отраслей могут оформить инвестиционные кредиты сроком до 10 лет для запуска или модернизации производств, обновления основных средств. Льготная ставка будет действовать в течение 5 лет.

«Для ВТБ приоритетно предоставлять клиентам финансирование на максимально выгодных условиях, поэтому мы оперативно начали работать по новой программе поддержки предпринимателей и заранее принимать заявки клиентов. ВТБ активно участвовал в запуске этого инструмента, и мы считаем, что в изменившихся экономических условиях его реализация поможет бизнесу увереннее развивать свое дело. Планируем, что первые сделки у нас пройдут с предприятиями обрабатывающей промышленности, транспорта, производства одежды и гостиничного бизнеса. При этом мы прогнозируем высокий спрос со стороны заемщиков и рассчитываем на существенный объем заключенных по программе соглашений», – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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кредиты
малый бизнес
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