ВТБ в Новосибирской области удвоил выдачу кредитов наличными

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Клиенты ВТБ увеличили спрос на потребительские кредиты в июле до 1,9 млрд рублей. Это больше, чем результат июня на 94%. Положительная динамика в этом сегменте кредитования наблюдается пятый месяц подряд. Всего с начала года новосибирцы оформили в банке 15,3 тысяч кредитов наличными на сумму 7,5 млрд рублей.

С 1 августа ВТБ запустил возможность рефинансирования кредитов. Условия программы позволяют переоформить свои действующие обязательства, объединить до шести кредитов в один, за счет более низкой процентной ставки или увеличения срока кредитования снизить свою платежную нагрузку до 50%. Также при необходимости возможно получение дополнительных средств на любые цели. Для рефинансирования у заемщика должна отсутствовать текущая просроченная задолженность, а сам кредит не должен быть ранее реструктурирован.

«С адаптацией к текущей экономической ситуации спрос на потребительские кредиты у жителей Новосибирской области стабильно растет. Взрывной рост показали продажи кредитов наличными в июле, когда объем выдач практически удвоился по сравнению с предыдущим месяцем. В этом году клиенты активно реализуют отложенные планы, несмотря на летний сезон. Это говорит о том, что заемщики уверены в завтрашнем дне и пользуются банковскими инструментами для решения финансовых задач. В свою очередь, банк, предлагая возможности кредитования, заботится о посильном уровне долговой нагрузки заемщиков», – отметил Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.

В то же время ВТБ не ожидает восстановления рынка розничного кредитования до уровня 2021 года. Если ситуация в экономике продолжит улучшаться, то в 4 квартале объем выдач может приблизиться к значениям 2021 года. Банк продолжает развивать дистанционные каналы обслуживания для того, чтобы предлагать клиентам до 100% продуктов и услуг в цифровом формате.

Всего за январь-июль ВТБ в России предоставил клиентам почти 540 тыс. кредитов наличными на сумму 310 млрд рублей.