Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика

ВТБ в Новосибирской области удвоил выдачу кредитов наличными

Фото ВТБ в Новосибирской области удвоил выдачу кредитов наличными
Фото ВТБ в Новосибирской области удвоил выдачу кредитов наличными

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Клиенты ВТБ увеличили спрос на потребительские кредиты в июле до 1,9 млрд рублей. Это больше, чем результат июня на 94%. Положительная динамика в этом сегменте кредитования наблюдается пятый месяц подряд. Всего с начала года новосибирцы оформили в банке 15,3 тысяч кредитов наличными на сумму 7,5 млрд рублей.

С 1 августа ВТБ запустил возможность рефинансирования кредитов. Условия программы позволяют переоформить свои действующие обязательства, объединить до шести кредитов в один, за счет более низкой процентной ставки или увеличения срока кредитования снизить свою платежную нагрузку до 50%. Также при необходимости возможно получение дополнительных средств на любые цели. Для рефинансирования у заемщика должна отсутствовать текущая просроченная задолженность, а сам кредит не должен быть ранее реструктурирован.

«С адаптацией к текущей экономической ситуации спрос на потребительские кредиты у жителей Новосибирской области стабильно растет. Взрывной рост показали продажи кредитов наличными в июле, когда объем выдач практически удвоился по сравнению с предыдущим месяцем. В этом году клиенты активно реализуют отложенные планы, несмотря на летний сезон. Это говорит о том, что заемщики уверены в завтрашнем дне и пользуются банковскими инструментами для решения финансовых задач. В свою очередь, банк, предлагая возможности кредитования, заботится о посильном уровне долговой нагрузки заемщиков», – отметил Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.

В то же время ВТБ не ожидает восстановления рынка розничного кредитования до уровня 2021 года. Если ситуация в экономике продолжит улучшаться, то в 4 квартале объем выдач может приблизиться к значениям 2021 года. Банк продолжает развивать дистанционные каналы обслуживания для того, чтобы предлагать клиентам до 100% продуктов и услуг в цифровом формате.

Всего за январь-июль ВТБ в России предоставил клиентам почти 540 тыс. кредитов наличными на сумму 310 млрд рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

кредиты
ВТБ
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

26961
Выплата 10 000 рублей к школе: будет или нет в 2022 году
22287
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
16271
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
13831
10 000 рублей к школе в августе 2022 - когда объявят единовременную выплату в России
12837
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
11004
Новый штамм коронавируса «Кентавр»: первые симптомы и лечение в августе 2022 года
10527
Ресторан Shalet сгорел в Заельцовском парке Новосибирска