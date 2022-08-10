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общество

Жители новосибирского микрорайона обвинили детей мигрантов в переносе лишая

Фото Жители новосибирского микрорайона обвинили детей мигрантов в переносе лишая
Фото Жители новосибирского микрорайона обвинили детей мигрантов в переносе лишая

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Жители «Матрёшкиного двора» пожаловались на вспышку лишая — по их мнению, заболевание переносят дети мигрантов.

Новосибирцы из домов в микрорайне «Матрёшкин двор» возмутились детьми мигрантов: по словам одной из жительниц, переселившиеся азербайджанцы заражают детей близлежащих домов лишаем. Горожане утверждают, что это происходит во время игр на детской площадке.

«По нашей площадке идёт страшная зараза (стрептодермия), уже несколько детей и взрослых заражены. Благодаря нашим гостям [Азербайджанцам], которые свободно гуляют по нашим площадкам и разносят эту заразу везде. Ранее родители были предупреждены, но никаких мер не соблюдают», — написали в публикации сообщества «Типичный ЖК Матрешкин двор и соседи».

Жительница призвала «серьёзно относиться к этому» и прогонять детей из семей мигрантов с детской площадки.

Тем не менее, в комментариях к публикации многие местные новосибирцы не поддержали такой призыв, а также обратили внимание, что поведение не определяется исключительно национальной принадлежностью.

«Винить всех нерусских детей считаю неправильным. Нагло, кстати, и русские детки себя ведут порой, а родители даже замечания не сделают. Как говорится, в чужом глазу соринку видишь, а в своём бревна не замечаешь. Многие нерусские дети бывают намного вежливее, чем русские, как и их родители», «Противно читать такое! Гнать с площадки? Она общая, не ходите туда сами, чтобы не заразиться, и всё!», — написали жители.

Также было высказано предположение, что такая публикация — способ свести личные счёты.

«Правда ли это? Или просто личная неприязнь», — задались вопросом в комментариях.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
мигранты
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