Техническое открытие театра Афанасьева пройдет в Новосибирске 12 августа

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Театр Афанасьева откроется в Новосибирске после двухлетнего ремонта.

После двухлетней реконструкции здания бывшего кинотеатра «Пионер» 12 августа в нем откроется городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева.

12 августа, в пятницу, 12:00 состоится техническое открытие реконструированного здания. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравит подрядчиков с завершением реконструкции. Также на церемонии открытия будет присутствовать художественный руководитель театра Сергей Афанасьев и генеральный директор организации-подрядчика ЗАО РСУ № 5 «Новосибирскгражданстрой» Михаил Голубев.

Дом № 52 по улице Максима Горького откроется для сотрудников и театральной группы: уже с 12 августа в нем могут проводиться репетиции к осеннему сезону.

Первый спектакль на новой сцене может состояться уже в ноябре 2020 года, сообщает художественный руководитель театра, Сергей Афанасьев.

В течение двух лет в здании менялись перекрытия, расширялась подвальная часть, укреплялась несущая часть и фундамент, а также проводились масштабные отделочные работы, в том числе и фасада здания. Стоимость реконструкции оценивается в 620 млн рублей.

Напомним, в конце апреля режиссера «Тангейзера» Тимофея Кулябина уволили из театра «Красный факел». Его последняя новосибирская пьеса – спектакль «Дикая утра» по пьесе Генрика Ибсена – была показана 26 апреля.