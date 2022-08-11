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общество

120 новосибирцев стали жертвами кибермошенников в 2022 году

Фото 120 новосибирцев стали жертвами кибермошенников в 2022 году
Фото 120 новосибирцев стали жертвами кибермошенников в 2022 году

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

В 1,5 раза больше жителей Новосибирска пострадали от действий кибермошенников с января до июля 2022 года.

120 жалоб на кибермошенничество поступило от жителей Новосибирской области в Банк России за первое полугодие 2022 года. Такое количество в 1,5 раза превышает объём жалоб, которые пришли в управление Сибирского банка РФ за аналогичный период в прошлом году. По словам пресс-службы банка, чаще всего новосибирцы жаловались на оформление онлайн-микрозаймов или кредитов в банках на их паспортные данные.

«О том, что за ними числится долг, жители региона часто узнавали, когда уже возникла просроченная задолженность и началась процедура взыскания. В итоге им предстояло доказать свою непричастность к этим заемным деньгам и исправить кредитную историю, в которой уже есть запись о просрочке», — пояснил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

По словам Сергея Жаботинского, просто выплатить долг за мошенников не получится: в таком случае после для кредиторов человек будет выглядеть ненадёжным заёмщиком, так как запись о просроченной задолженности так и останется в кредитной истории.

Заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России подчеркнул: людям, на данные которых оформили заём мошенники, прежде всего необходимо направить официальный запрос кредитору с просьбой разобраться в ситуации. Параллельно с этим стоит направить жалобу в Банк России, а также обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

«Часто проблема решается на этапе обращения к кредитору, если он не смог подтвердить, что деньги взял именно тот человек, с которым якобы заключен договор. Но иногда доказать непричастность к займу сложно, и нужно потратить много сил и энергии для «обеления» себя как заемщика. Обезопасить себя от подобных ситуаций поможет механизм самозапрета на выдачу кредитов, который сейчас находится в стадии разработки. Если кредитор, несмотря на запрет, выдаст деньги в долг, он не сможет требовать его погашения», — добавил Сергей Жаботинский.

В управлении Сибирского банка России подчеркнули: чтобы снизить риск стать жертвой кибермошенников, необходимо бережно относиться к своим персональным данным.

«Важно никому не сообщать никакие коды из СМС, логины и пароли: ни службы безопасности кредиторов, ни правоохранительные органы не вправе их запрашивать, тем более по телефону. Если кто-то звонит с подобными просьбами — это мошенники», — подчеркнули в Сибирском банке.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

кредиты
Новосибирская область
мошенничество
микрозаймы
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