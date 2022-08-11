Девять троллейбусов за 400 млн закупят для Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, носит иллюстративный характер

Новосибирский Горэлектротранспорт приобретёт девять новых троллейбусов больше чем на 400 миллионов.

10 августа «Горэлектротранспорт» открыл электронный аукцион, в ходе которого определят подрядчика для закупки девяти новых троллейбусов. На приобретение транспортных средств готовы выделить 413 445 000 рублей — их выплатят из собственных средств организации. Информация об аукционе появилась на портале Госзакупок.

Потенциальные исполнители могут подать заявки до 30 августа. Датой начала значится 13 сентября 2022 года — на выполнение контракта даётся срок до 29 февраля 2028-го.

«Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение 9 троллейбусов низкопольных большой вместимости категории М3 класса I с увеличенным автономным ходом», — значится в описании объектов закупки.

Ранее Сиб.фм сообщал о выделении Новосибирску 9 новых троллейбусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».