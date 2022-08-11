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Банк «Открытие» увеличил лимит экспресс-кредита для бизнеса

Фото Банк «Открытие» увеличил лимит экспресс-кредита для бизнеса
Фото Банк «Открытие» увеличил лимит экспресс-кредита для бизнеса

Фото: Банк «Открытие»

В банке «Открытие» максимальная сумма экспресс-кредита для представителей малого и среднего бизнеса увеличена с 10 до 15 млн рублей. Ставка по такому кредиту – от 11,5% годовых, а минимальная сумма – 50 тысяч рублей.

Экспресс-кредит на срок от 6 до 36 месяцев в банке «Открытие» оформляется полностью дистанционно по онлайн-заявке на сайте или в «Бизнес-портале». Ответ по заявке приходит клиенту через СМС-уведомление, средства зачисляются на его счет в банке. Залога и поручительств не требуется, при этом страховки и комиссии по этому продукту отсутствуют.

Оставить заявку на кредит и подробнее узнать о его условиях можно на сайте банка.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Банк Открытие
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