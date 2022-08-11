Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Дело экс-замминистра культуры НСО Буланкина ушло в суд

Фото Дело экс-замминистра культуры НСО Буланкина ушло в суд
Фото Дело экс-замминистра культуры НСО Буланкина ушло в суд

Фото правительства Новосибирской области

В суд ушло дело экс-замминистра культуры Новосибирской области Виктора Буланкина.

22 июля дело уголовное дело бывшего замминистра культуры Новосибирской области Виктора Буланкина поступило в Центральный районный суд города. Чиновник обвиняется в крупных растратах бюджета. Об этом сообщает сайт precedent.tv.

Заседание суда еще не назначено. Делопроизводство может начаться в течение месяца. Судьёй в деле будет Татьяна Петрова.

В случае, если суд встанет на сторону обвинения, Виктору Буланкину грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас шоумену 65 лет.

Ранее Буланкин рассказывал, что стал жертвой мести бухгалтера Центра креативных индустрий. Мужчина уверен, что всё происходящее – заказное событие. По словам экс-директора ЦКИ, таким образом бухгалтер попыталась отомстить ему за то, что он уволил юриста, с которым у неё были отношения. Кроме того, женщина является племянницей одного из новосибирских чиновников.

Виктор Буланкин покинул пост замминистра культуры Новосибирской области в июне 2014 года. По его словам, инициатором сокращения должности был министр культуры Василий Кузин, и причиной сокращения послужил отказ сотрудничать в скандальной истории в консерватории и конфликте в филармонии.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25166
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
20532
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
17329
10 000 рублей к школе в августе 2022 - когда объявят единовременную выплату в России
17271
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
14689
Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года
13873
Новый штамм коронавируса «Кентавр»: первые симптомы и лечение в августе 2022 года
13091
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать