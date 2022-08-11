Дело экс-замминистра культуры НСО Буланкина ушло в суд

Фото правительства Новосибирской области

В суд ушло дело экс-замминистра культуры Новосибирской области Виктора Буланкина.

22 июля дело уголовное дело бывшего замминистра культуры Новосибирской области Виктора Буланкина поступило в Центральный районный суд города. Чиновник обвиняется в крупных растратах бюджета. Об этом сообщает сайт precedent.tv.

Заседание суда еще не назначено. Делопроизводство может начаться в течение месяца. Судьёй в деле будет Татьяна Петрова.

В случае, если суд встанет на сторону обвинения, Виктору Буланкину грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас шоумену 65 лет.

Ранее Буланкин рассказывал, что стал жертвой мести бухгалтера Центра креативных индустрий. Мужчина уверен, что всё происходящее – заказное событие. По словам экс-директора ЦКИ, таким образом бухгалтер попыталась отомстить ему за то, что он уволил юриста, с которым у неё были отношения. Кроме того, женщина является племянницей одного из новосибирских чиновников.

Виктор Буланкин покинул пост замминистра культуры Новосибирской области в июне 2014 года. По его словам, инициатором сокращения должности был министр культуры Василий Кузин, и причиной сокращения послужил отказ сотрудничать в скандальной истории в консерватории и конфликте в филармонии.