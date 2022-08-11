День ВВС 12 августа 2022 года: новые открытки с поздравлениями в стихах и прозе

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День военно-воздушных сил в России ежегодно отмечают 12 августа. В этот день поздравляют не только пилотов, но и всех работников военно-воздушного флота. Сиб.фм публикует подборку тематических открыток с поздравлениями.

В День Военно-воздушных сил пожелать хочу отваги и здоровья, жизненной энергии и моральных сил, крепкой дружбы и искренней любви, большого счастья и стабильного благосостояния. С праздником!

С Днем ВВС! Пусть над тобой будет всегда чистое небо, яркое солнце и идеальное воздушное пространство. Пусть все полеты будут безопасными. Желаю крепких нервов, цветущего здоровья и блестящих результатов! Пусть сюрпризы будут только приятными, а новости — радостными!

Поздравляю с Днём Военно-воздушных сил! Желаю чистого неба и великолепного полёта в каждом дне. Желаю, чтобы сил только прибавилось, чтобы интуиция и смекалка никогда тебя не подводили, чтобы здоровье всегда было в норме, чтобы ни один жизненно важный прибор никогда не подводил! Удачи и побед.

С Днем Военно-воздушных сил поздравляю вас, отважные летчики! Желаю вам легких взлетов и успешных приземлений, ярких достижений и мирного неба, а также неиссякаемых сил в теле и вечного мужества в душе! Пускай все ваши цели, даже самые невероятные, будут вами достижимы, ведь ваш девиз по жизни «все выше и выше»!

Пускай небо всегда будет прозрачное, мирное и чистое. Пускай солнце в нем, всегда будет теплое, приветливое и лучистое. Желаю никогда не знать, потерь, невзгод, печалей и поражений. Желаю жить честно, дружно, счастливо, с любовью к отчизне, своей работе и своему народу. С днем Военно-воздушных сил!

Поздравляю с Днем Военно-воздушных сил и от души желаю, чтобы крепкими силы были не только воздушные, но и твои внутренние. Желаю быть здоровым, крепким, бравым, смелым парнем, в руках которого ключ к успеху, в глазах — огонь страсти, а в сердце — вулкан храбрости и любви.

Военно-воздушные силы — это силы, в подчинении которых одна из сильнейших стихий. Так пускай же потоком ветра из вашей жизненной полосы сдует все ненастья, беды и разочарования. Желаем, чтобы отныне в небеса вас поднимали только крылья любви самых близких вам людей. Каждый день взлетайте на седьмое небо от счастья и наслаждайтесь этим ощущением всю жизнь.

Поздравляю с Днём Военно-воздушных сил и желаю оставаться вольной гордой птицей — грозным орлом для врагов и поющим соловьём для близких людей. Будь смел в любом бою и невероятно счастлив в своей жизни.

Спасибо вам, бойцы, за то, что оберегаете нашу Родину и на земле, и в воздушном пространстве! Желаем вам мирного неба над головой, несгибаемого здоровья и преодоления всех препятствий! Пусть каждый полет будет удачным, самолет — исправным, погода — безоблачной. Продолжайте покорять самые непостижимые высоты!

Поздравляю с Днём Военно-воздушных сил. Желаю по воздуху рассекать уверенно и гордо, а в жизни оставаться смелее всех! Пусть враг тебя боится, а каждый близкий человек — любит и уважает. Желаю крепкого здоровья, большой удачи и громадных сил для свершения всего задуманного.

В День ВВС желаю вам смелости и решительности, мужественности и силы духа! Пускай все преграды на пути к цели легко преодолеваются! Пускай высокие стандарты в работе будут ориентиром в деятельности! Успехов вам и перспектив, высоких окладов и земных благ!

Поздравляю с Днём Военно-воздушных сил! Желаю воздуха уверенности в лёгких и абсолютной силы в воздушном пространстве Родины. Пусть с такими мужественными, самоотверженными и целеустремлёнными бойцами, как ты, Отчизна будет в безопасности. А тебе я желаю успеха, верной дружбы и любви в жизни, красивых полётов над облаками настоящего счастья.

Поздравляю с Днём Военно-воздушных сил и хочу пожелать, чтобы ни один противник не смог проникнуть в твоё пространство, чтобы ни один соперник не смог помешать достичь важной цели. Желаю бодрости души и тела, мужества сердца и неуязвимого стержня внутри.

В День Военно-воздушных сил хочу поздравить всех солдат служащих или когда-то служивших в этих войсках! Желаю вам отыскать смысл жизни, быть решительными, проницательными и быстро принимать решения, всегда иметь выбор и располагать вариантами!

Поздравляем всех тех, кто радеет за мир и покой в нашей стране. Всех тех, кто ежедневно охраняет прозрачность, чистоту и голубизну нашего родного неба. Желаем вам силы, мужества и терпения. Пускай ваша честь, смелость, благородство и достоинство не иссякают, как солнечный свет, согревающий нашу страну. Удачи и благополучия, мирного и свободного неба, крепких и непоколебимых границ. С днем ВДВ!

Поздравляю! Пусть в небе будет спокойно, летают птицы, яркое солнце освещает пушистые облака, а радуга делает его нарядным. Пусть будет спокойно и легко, чтобы летать было в удовольствие.

Напомним, что днём основания Военно-воздушного флота России принято считать 12 августа 1912 года, когда император Николай II своим указом постановил создать особый род войск, который должен заниматься именно воздухоплаванием.

Ранее Сиб.фм писал о том, В 2017 году новосибирский лётчик-испытатель получил звание Героя России, а также мы рассказывали, когда и почему новосибирский аэропорт Толмачёво был назван в честь знаменитого военного лётчика, трижды героя Советского Союза Александра Покрышкина.

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