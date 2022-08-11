Девушка с крыльями ангела разбилась на съемках клипа под Красноярском

ФОТО ГСУ СК РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ И РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
23-летняя девушка разбилась при падении со смотровой площадки в Дивногороске Красноярского края.
Следователи начали проверки по факту гибели 23-летней девушки в Дивногорске Красноярского края. Сибирячка упала со смотровой площадки при съёмке любительского клипа. Об этом сообщает "МК в Красноярске" со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным издания, трагедия произошла вечером 8 августа на дивногорской набережной. Отмечается, что погибшая была в состоянии алкогольного опьянения. У нее был костюм с крыльями ангела для съемки клипа. Сибирячка перелезла через перила и начала позировать.
По задумке девушка должна была подпрыгнуть, но не удержалась и упала с высоты в 4 метра. От полученных травм она скончалась.
По информации красноярских СМИ, клип снимался ко дню рождения девушки.
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