Эксперт Николаев составил топ-10 самых дорогих новостроек Новосибирска

Фото Максима Николаева / Сиб.фм

Средняя цена квадратного метра в самых дорогих новостройках Новосибирска составила 200 тысяч рублей.

Средняя цена квадратного метра в топ-10 самых дорогих новостроек Новосибирска превысила на начало августа 2022 года 200 тысяч рублей, а средний чек оказался в 2 раза выше лимита по льготной ипотеке. Об этом сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Новостройки бизнес-класса и выше конкурируют между собой и с новыми домами на вторичном рынке.

"Льготную ипотека со ставкой 7% нельзя получить на 80% квартир в дорогих новостройках, только на маленькую студию, которые не предусмотрены в элитных домах", — отметил Николаев.

Основная часть дорогих домов располагается в центральной части Новосибирска. В правобережной части это непосредственно сам центр — Центральный и Железнодорожный районы, новый деловой центр у метро "Октябрьская" и "Красный проспект", а также у станции Заельцовская.

В Центральном и Железнодорожном районах строятся ЖК Беринг, Енисей, ALMOND на Чалыгина, Квартал Мылзавод, Современник, Державина-50, Наутилус и дом Воздух-3. В доме Воздух -1 осталось в продаже 12 квартир из 327.

По данным агрегатора ДОМ.РФ, самая низкая цена реальных сделок — 100,5 тысяч за квадратный метр была в доме Енисей, сейчас цена квадрата — 130 тысяч, но 90% квартир уже проданы.

"Самая высокая цена была в ALMOND – 189 тысяч, сейчас она уже выше 200 тысяч рублей за квадрат, но продано только 17% квартир. В Наутилус продано 7 квартир из 24 по цене 151 тысяча за квадрат, сейчас цена — 240 тысяч. В Воздух-3 продано 20% квартир по 136 тысяч за квадрат, переходящий запас от продаж в доме Воздух-1 позволил застройщику не торопиться и оставшиеся квартиры в сданном доме уже прибыль компании, поэтому цены ниже рынка при частичной ипотечной поддержке государства", — прокомментировал аналитик рынка недвижимости.

Николаев отметил, что цены в центральной части города всегда растут быстрее рынка, а при падении практически не снижаются.