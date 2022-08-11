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Федеральный застройщик объявил специальные летние цены

Фото Федеральный застройщик объявил специальные летние цены
Фото Федеральный застройщик объявил специальные летние цены

Фото: «Астон. Геометрия»

Купить квартиру рядом с вузом и лесным массивом сейчас можно с выгодой до 350 тысяч рублей.

В конце лета застройщик «Астон. Стройтрест43» решил порадовать потенциальных покупателей горячим предложением. Купить квартиру в одном из строящихся домов жилого квартала «Астон. Геометрия» на улице Выборная можно с выгодой до 350 тысяч. Акционные квартиры располагаются со второго по пятый этаж дома №3 и имеют увеличенную площадь. Этот вариант интересен тем, кто хочет иметь более просторные помещения или обустроить в квартире дополнительную функциональную зону, например, рабочий кабинет или место для занятий спортом. При этом, лоджии в данных вариантах нет, а хранить внесезонные вещи можно в кладовых, под которые отведен цокольный этаж.

Дом №3 отличается от всех домов квартала – камерный, шестнадцатиэтажный, в то время как остальные дома имеют высоту 25 этажей. В доме всего 145 квартир, все они разного формата – квартиры увеличенной площади и квартиры с лоджиями, большие квартиры с отдельным входом и личной террасой на первом этаже. Второй этаж дома отведен под коммерческие помещения для мини-маркетов, аптек и других бытовых сервисов, каждое из них — с отдельным входом.

Фото Федеральный застройщик объявил специальные летние цены 2Двухкомнатная с двумя отдельными спальнями, просторной кухней-гостиной и двумя санузлами. Старая цена – 6 000 тыс. руб., новая цена – 5 650 тыс. руб. Выгода 350 тыс. руб.

Фото Федеральный застройщик объявил специальные летние цены 3Двухкомнатная с двумя отдельными спальнями и кухней-гостиной, старая цена – 5 450 тыс. руб., новая – 5 100 тыс. руб. Выгода 350 тыс. руб.

Фото Федеральный застройщик объявил специальные летние цены 4Однокомнатная с отдельной спальней и просторной кухней-гостиной, старая цена – 4 650 тыс. руб., новая цена – 4 600 тыс. руб. Выгода – 50 тыс. руб.

Фото Федеральный застройщик объявил специальные летние цены 5Просторная функциональная студия, старая цена – 3 080 тыс. руб., новая – 2 900 тыс. руб. Выгода 180 тыс. руб.

Всего в жилом комплексе четыре дома переменной этажности. Они размещены по принципу отрытого квартала так, что двор пронизан солнечным светом. Это создает ощущение открытости, пространственной емкости, свободы. Восприятие усиливает эко-стиль благоустройства и воссозданный на территории природный ландшафт с многолетними растениями, хвойными и лиственными деревьями, благодаря чему квартал органично вписывается в зеленую среду микрорайона.

Фото Федеральный застройщик объявил специальные летние цены 6В «Астон. Геометрии» вместительный паркинг

Фото Федеральный застройщик объявил специальные летние цены 7Личные террасы владельцев квартир на первых этажах дома №3

Фото Федеральный застройщик объявил специальные летние цены 8Сквозное пространство между домами наполняет двор светом и воздухом

Фото Федеральный застройщик объявил специальные летние цены 9Уютные беседки в эко-стиле для спокойного уединенного отдыха

Ритм жизни молодого прогрессивного микрорайона чувствуется, как только заезжаешь на Выборную. В 10 минутах ходьбы от жилого комплекса находится один из наиболее авторитетных и старейших вузов города Новосибирский педагогический университет, до колледжа телекоммуникации и информатики при СибГУТИ – две остановки на общественном транспорте. Микрорайон удобен для семей с детьми. Здесь целая сеть дошкольно-образовательных учреждений различного профиля, две среднеобразовательные школы.

Фото Федеральный застройщик объявил специальные летние цены 10Полностью стеклянные двери входного блока и окна в пол увеличивают инсоляцию

Фото Федеральный застройщик объявил специальные летние цены 11Дизайн холлов в стиле техно-минимализма

Фото Федеральный застройщик объявил специальные летние цены 12Идея лаконичности и геометрических форм жилого комплекса поддерживается во внутренних помещениях. Стиль и простота в оформлении этажей.

Вдоль главной улицы микрорайона несколько торговых центров, крупные сетевые супермаркеты и минимаркеты со всем необходимым, кофейни и закусочные. Жить на Выборной удобно еще и для того, чтобы вести активный образ жизни. Можно проводить досуг, гуляя в Инюшинском бору с его вековыми соснами, или наслаждаться велопрогулками. Здесь есть сразу несколько локаций, чтобы приобщиться к зимнему спорту, – спортивно-оздоровительный комплекс «Альбатрос», где базируется спортивная школа олимпийского резерва, лыжная база «Буревестник» и горнолыжный клуб «Иня».

Офис продаж:

ул. Серебренниковская, 19/1, 8-й этаж

тел. (383) 312-04-42

jk-geometriya.ru

VK

Справка: «Астон. Стройтрест43» входит в структуру федеральной группы «Астон», имеет историю и опыт строительства более 80 лет. В портфолио застройщика жилые дома и крупные городские объекты, в том числе, концертный зал филармонии А. Каца, Троице-Владимирский Собор, МНТК «Микрохирургия глаза», крытый футбольный манеж «Заря», Октябрьский мост, международный терминал аэропорта «Толмачево» и многие другие.

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Срок сдачи дома №3 – 3 квартал 2023 года.

Акция действует до 31 августа 2022 года.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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