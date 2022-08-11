Флаг Украины вывесили в окне в Новосибирске

Жители Новосибирска вывесили флаг Украине в окне дома на улице Разъездной.

Флаг Украины появился в окне дома № 16 на улице Разъездной в Новосибирске. Об этом сообщается в Telegram-канале АСТ-54.

"В доме №16 на улице Разъездной кто-то пытается вызвать в гости полицию", — говорится в сообщении.

Судя по размещённому в тг-канале кадру, флаг висит на створке балкона в перевернутом положении.

Очевидцы в паблике прокомментировали, что уже не в первый раз видят флаг Украины в окне этой квартиры. Якобы он висит в окне с марта.

Напомним, в июле двое молодых мужчин скандировали приветствие украинских националистов в одном из баров Новосибирска и попали в руки правоохранителей. Полицейские задержали новосибирцев и заставили их публично извиниться.