Как купить квартиру в центре Новосибирска за 300 тысяч рублей

Фото: ООО МЕТР

Застройщик Дома «Воздух», который возводится в центре Новосибирска, запустил программу «ПостПлатёж». Участникам программы не нужен первоначальный взнос в размере 15% от стоимости квартиры. Достаточно иметь на руках 300 тысяч рублей.

«ПостПлатёж» действует при покупке квартиры стоимостью от 9 млн рублей в строящемся Доме «Воздух». Согласно программе, покупателю предоставляют индивидуальную рассрочку на первоначальный взнос до августа 2023 года. По истечении этого срока можно выкупить квартиру в Доме «Воздух» или взять ипотеку. Таким образом, программа «ПостПлатёж» позволяет накопить на первоначальный взнос, пока дом находится в стадии строительства.

Дом «Воздух» расположен в центре Новосибирска, рядом – три станции метро: «Красный проспект», «Сибирская» и «Маршала Покрышкина». Двор дома поднят на стилобат, что убережёт жителей от шума магистралей, движения автомобилей и случайных прохожих. На территории комплекса предусмотрен бесплатный паркинг на нулевом этаже. На подземной парковке можно приобрести машиноместо.

В строящемся Доме «Воздух» есть различные варианты квартир площадью от 24 до 79 квадратных метров, стоимость – от 5,1 млн до 12 млн рублей. Благодаря свободным планировкам и трёхметровым потолкам владельцы смогут реализовать смелые дизайн-проекты.

Сдача второй очереди строительства запланирована на IV квартал 2023 года. Первый Дом «Воздух» уже сдан, там тоже можно приобрести квартиры.

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