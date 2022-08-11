Контракт на ремонт проспекта Дзержинского почти за 112 млн заключили в мэрии Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэрия Новосибирска сообщила о подписании контракта стоимостью 111,9 миллионов рублей на ремонтные работы проспекта Дзержинского.

10 августа в мэрии Новосибирска известили о заключении контракта по выполнению работ по ремонту проспекта Дзержинского: на участке от улицы Кошурникова до улицы Королёва будет усовершенствован тип покрытия проезжей части. Как пояснили в муниципалитете, на данный момент дорожное полотно уже износилось и требует восстановления.

«В рамках ремонта будет произведено фрезерование изношенного покрытия проезжей части, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия с исправлением продольного и поперечного профиля дороги на площади более 40 тысяч квадратных метров, восстановление примыканий к люкам подземных коммуникаций и дождеприемным решеткам», — рассказали о будущих работах в администрации города.

На ремонт участка протяжённостью около 1,5 километров выделят дополнительные средства из федерального бюджета. На данный момент сообщается, что работы будут завершены к 7 октября 2022 года.

Как дополнили в мэрии Новосибирска, в планах на 2023 год — продолжение ремонта проспекта Дзержинского и начало ремонтных работ по улицы Кошурникова.