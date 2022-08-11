Краснообский застройщик подал иск на 27 млн к мэрии Новосибирска

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Застройщик из Краснообска подал в суд на мэрию Новосибирска: компания требует от муниципалитета 27 миллионов из-за отказа в разрешении использования земли.

1 августа ООО «Специализированный Застройщик «Краснообск.Монтажспецстрой» подала в арбитражный суд иск о взыскании с мэрии Новосибирска 27 291 430 рублей. Как следует из документов в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области, иск рассмотрят на заседании 6 сентября.

Как сообщили «РБК Новосибирск» в пресс-службе администрации города, застройщик требует возмещения убытков, которые он понёс из-за невозможности начать освоение земельного участка по улице Писарева — раньше там располагался спортивный комплекс Soccer Arena.

На момент сноса здания в кадастровой карте в качестве категории земли, на которой стоит спорткомплекс, значилось «многоэтажная жилая застройка» на участке площадью 7,9 тысяч квадратных метров. В марте 2021 года он был выкуплен «Специализированным Застройщиком «Краснообск.Монтажспецстрой» вместе с объектом. Уже компания приступила к демонтажу арены. Как сообщил директор ООО «Специализированный застройщик «Краснообск Монтажспецстрой» Виктор Плахотников, на месте снесённого Soccer Arena планируется строительство двух 20-этажных жилых домов.

После этого начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев заявил, что власти города не дадут разрешения на зстройку жилой недвижимостью площадку, где до этого находился спортивный объект.

Тогда строительная компания обратилась в суд: она требовала признать действия мэрии по подготовке и утверждению градостроительного плана земельного участка без указания основных видов разрешенного строительства.

В сентябре 2021 года этот иск удовлетворил Арбитражный суд Новосибирской области, а в феврале 2022-го Седьмой арбитражный апелляционный суд признал это решение законным.

«Обществу с ограниченной ответственностью «Краснообск. Монтажспецстрой» был выдан градостроительный план <...> с указанием всех основных видов разрешенного использования земельного участка <...>: Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка» (2.6) — Многоквартирные многоэтажные дома, автостоянки», — уточнили в мэрии Новосибирска.