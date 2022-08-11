Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Красноярка на камеру избивала сына и отправляла видео бывшему

Фото Красноярка на камеру избивала сына и отправляла видео бывшему
Фото Красноярка на камеру избивала сына и отправляла видео бывшему

Фото Сиб.фм

Жительница Минусинска избивала маленького сына и отправляла видео отцу ребенка.

В Красноярском крае осудили 36-летнюю женщину, которая избивала своего маленького сына и снимала происходящее на видео. Ролики она отправляла отцу ребёнка. Об этом сообщает издание "Проспект Мира".

Как выяснилось во время суда, с 2019 года 36-летняя женщина жила вместе с мужчиной, от которого родила двух сыновей. Со временем их отношения стали портиться, мужчина начал пить и часто не появлялся дома.

Жительница считала, что партнер ей изменяет — по этой причине в мае 2022 года она начала бить их общего маленького сына по голове и телу, снимать это на камеру телефона и отправлять отцу ребенка. Мальчику тогда было 1,5 года, и у него есть врожденный порок сердца.

Видео с избиением попало к правоохранительным органам. На допросе женщина объяснила свое поведение тем, что не могла управлять эмоциями.

Против нее было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (156 УК). В итоге мировой судья оштрафовал ее на пять тысяч рублей. Были учтены смягчающие обстоятельства и то, что женщина призналась и ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

Дети сейчас находятся под опекой бабушки в Саяногорске. Мать через суд лишают родительских прав. У женщины есть третий ребенок — старший сын от первого брака, который живет с отцом.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24883
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
19301
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
17212
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
17139
10 000 рублей к школе в августе 2022 - когда объявят единовременную выплату в России
13582
Новый штамм коронавируса «Кентавр»: первые симптомы и лечение в августе 2022 года
13556
Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года
13069
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать