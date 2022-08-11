Не просто суеверие: почему нельзя стричь волосы после 11 августа 2022

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11 августа православная церковь отметит праздник одного из святых – Рождество Николая Чудотворца. В эту священную дату можно прочитать молитву Николаю с просьбой о помощи. Однако заниматься сменой имиджа в церковный праздник ни в коем случае нельзя.
Кто такой Николай Чудотворец?
Николай Чудотворец появился на свет в III веке от Рождества Христова на территории Ликии, одной из провинций Рима. Святой родился в христианской семье, благодаря чему смог познать веру в Господа Бога с самых ранних лет. Считается, что юность Николая была посвящены Христу: днем он молился в храме, а ночью читал священные тексты. Когда родителей Николая не стало, он отдал все свое имущество нуждающимся.
Позже Николай Чудотворец стал епископом. На этом месте он активно боролся с язычеством и ересью. Существует несколько чудес, которые известны по сей день. Николай Чудотворец мог воскрешать людей. Считается, что святой больше всего помогал сиротам, вдовам и морякам. Однажды он заставил непогоду стихнуть, чтобы корабль с моряками не потонул. Самым известным добрым делом святого является подарок трем девицам в виде кошелька с золотом.
Что обязательно нужно сделать 11 августа?
Что строго запрещается?
Ранее Сиб.фм публиковал лунный календарь, в котором прописаны благоприятные дни для осуществление таких дел как: косметологические процедуры, оздоровительные процедуры, свидания и поиск работы.
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