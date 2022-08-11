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Не просто суеверие: почему нельзя стричь волосы после 11 августа 2022

Фото Не просто суеверие: почему нельзя стричь волосы после 11 августа 2022
Фото Не просто суеверие: почему нельзя стричь волосы после 11 августа 2022

Freepik.com

11 августа православная церковь отметит праздник одного из святых – Рождество Николая Чудотворца. В эту священную дату можно прочитать молитву Николаю с просьбой о помощи. Однако заниматься сменой имиджа в церковный праздник ни в коем случае нельзя.

Кто такой Николай Чудотворец?

Фото Не просто суеверие: почему нельзя стричь волосы после 11 августа 2022 2

Николай Чудотворец появился на свет в III веке от Рождества Христова на территории Ликии, одной из провинций Рима. Святой родился в христианской семье, благодаря чему смог познать веру в Господа Бога с самых ранних лет. Считается, что юность Николая была посвящены Христу: днем он молился в храме, а ночью читал священные тексты. Когда родителей Николая не стало, он отдал все свое имущество нуждающимся.

Позже Николай Чудотворец стал епископом. На этом месте он активно боролся с язычеством и ересью. Существует несколько чудес, которые известны по сей день. Николай Чудотворец мог воскрешать людей. Считается, что святой больше всего помогал сиротам, вдовам и морякам. Однажды он заставил непогоду стихнуть, чтобы корабль с моряками не потонул. Самым известным добрым делом святого является подарок трем девицам в виде кошелька с золотом.

Что обязательно нужно сделать 11 августа?

Фото Не просто суеверие: почему нельзя стричь волосы после 11 августа 2022 3

  • В течение дня прихожанам православной церкви нужно прочитать молитву святому Николаю Чудотворцу.
  • Крайне важно помочь хотя бы одному нуждающемуся человеку. Этим вы можете изменить судьбу человека.
  • По возможности следует подарить что-то близкому человеку.
  • Рождество Николая Чудотворца лучше всего проводить вместе с родными людьми.
  • Если у вас есть возможность, подготовьте пышный стол и пригласите к себе гостей.

Что строго запрещается?

Фото Не просто суеверие: почему нельзя стричь волосы после 11 августа 2022 4

  • Нельзя повышать голос.
  • Не стоит участвовать в шумных застольях или развлекаться.
  • Ни в коем случае нельзя ругаться с близкими и незнакомыми.
  • Не следует заниматься рукоделием. Это может привести к пагубным последствиям.
  • В этот праздник не принято проводить уборку дома.
  • Категорически запрещено выпивать.
  • Также не следует заниматься работой на огороде и в саду.
  • Ещё один запрет касается стрижек. В церковный праздник следует отказаться от стрижки, так как этим вы покажете не только свое неуважение к Господу, но и то, что вы насмехаетесь над великим днем. Если нарушить запрет, это негативно скажется на вашем самочувствии и настроении.

Ранее Сиб.фм публиковал лунный календарь, в котором прописаны благоприятные дни для осуществление таких дел как: косметологические процедуры, оздоровительные процедуры, свидания и поиск работы.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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