Не просто суеверие: почему нельзя стричь волосы после 11 августа 2022

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11 августа православная церковь отметит праздник одного из святых – Рождество Николая Чудотворца. В эту священную дату можно прочитать молитву Николаю с просьбой о помощи. Однако заниматься сменой имиджа в церковный праздник ни в коем случае нельзя.

Кто такой Николай Чудотворец?

Николай Чудотворец появился на свет в III веке от Рождества Христова на территории Ликии, одной из провинций Рима. Святой родился в христианской семье, благодаря чему смог познать веру в Господа Бога с самых ранних лет. Считается, что юность Николая была посвящены Христу: днем он молился в храме, а ночью читал священные тексты. Когда родителей Николая не стало, он отдал все свое имущество нуждающимся.

Позже Николай Чудотворец стал епископом. На этом месте он активно боролся с язычеством и ересью. Существует несколько чудес, которые известны по сей день. Николай Чудотворец мог воскрешать людей. Считается, что святой больше всего помогал сиротам, вдовам и морякам. Однажды он заставил непогоду стихнуть, чтобы корабль с моряками не потонул. Самым известным добрым делом святого является подарок трем девицам в виде кошелька с золотом.

Что обязательно нужно сделать 11 августа?

В течение дня прихожанам православной церкви нужно прочитать молитву святому Николаю Чудотворцу.

Крайне важно помочь хотя бы одному нуждающемуся человеку. Этим вы можете изменить судьбу человека.

По возможности следует подарить что-то близкому человеку.

Рождество Николая Чудотворца лучше всего проводить вместе с родными людьми.

Если у вас есть возможность, подготовьте пышный стол и пригласите к себе гостей.

Что строго запрещается?

Нельзя повышать голос.

Не стоит участвовать в шумных застольях или развлекаться.

Ни в коем случае нельзя ругаться с близкими и незнакомыми.

Не следует заниматься рукоделием. Это может привести к пагубным последствиям.

В этот праздник не принято проводить уборку дома.

Категорически запрещено выпивать.

Также не следует заниматься работой на огороде и в саду.

Ещё один запрет касается стрижек. В церковный праздник следует отказаться от стрижки, так как этим вы покажете не только свое неуважение к Господу, но и то, что вы насмехаетесь над великим днем. Если нарушить запрет, это негативно скажется на вашем самочувствии и настроении.

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