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общество

«Нищие мамашки-попрошайки!»: ожидающих выплату 10000 рублей к школе в 2022 матерей разнесли в интернете

Фото «Нищие мамашки-попрошайки!»: ожидающих выплату 10000 рублей к школе в 2022 матерей разнесли в интернете
Фото «Нищие мамашки-попрошайки!»: ожидающих выплату 10000 рублей к школе в 2022 матерей разнесли в интернете

Freepik.com

В прошлом году семьи с детьми получили финансовую поддержку в размере 10 000 рублей на подготовку к новому учебного году. В 2022 году в сети часто поднимается вопрос о возобновлении подобной меры поддержки, однако официальной информации от властей пока не поступало. Родители с нетерпением ждут решения и активно комментируют материалы, касающиеся данного вопроса.

По подсчетам Счетной палаты, в прошлом году затраты на сборы ребенка в школу составили 19 335,38 рублей на мальчика, и 23 844,76 рублей на девочку.

Ведомство еще в сентябре 2021 года предложило правительству назначать семьям, где воспитываются дети школьного возраста, выплаты в размере 20 000 рублей из средств материнского капитала. Однако никакого нормативного акта, утверждающего выплату, так и не было принято.

Фото «Нищие мамашки-попрошайки!»: ожидающих выплату 10000 рублей к школе в 2022 матерей разнесли в интернете 2

Возможность возобновления выплат для школьников член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В первую очередь государству удалось охватить нуждающиеся семьи всех категорий. Если еще в прошлом году часть семей не получала помощь, например с детьми в возрасте от 6 до 17 лет, то уже в этом году им также оказывают поддержку. Уверена, если семьям потребуется помощь, то президент примет соответствующее решение», — говорит она.

Фото «Нищие мамашки-попрошайки!»: ожидающих выплату 10000 рублей к школе в 2022 матерей разнесли в интернете 3

На региональном уровне помощь в подготовке ребенка к школе оказывается определенным группам семей. Суммы выплат и условия получения устанавливаются регионами. Практически повсеместно в льготную категорию попадают:

  • семьи с низкими доходами;
  • многодетные семьи;
  • семьи с детьми-инвалидами.

Фото «Нищие мамашки-попрошайки!»: ожидающих выплату 10000 рублей к школе в 2022 матерей разнесли в интернете 4

Сумма затрат на приобретение школьной и спортивной формы, канцелярских принадлежностей компенсируется в определенной сумме, которая устанавливается властями региона.

Родители ждут официального решения от властей, но при этом не упускают шанс обсудить вопрос о выплатах в сети. Так, на одном из сайтов между родителями бытуют разные мнения о выплатах на школьников. Кто-то считает, что выплаты должны быть выплачены не только малоимущим и неполным семьям, но и другим категориям семей. Другая часть родителей выступает против пособий.

Ниже приводим комментарии:

Фото «Нищие мамашки-попрошайки!»: ожидающих выплату 10000 рублей к школе в 2022 матерей разнесли в интернете 5

Фото «Нищие мамашки-попрошайки!»: ожидающих выплату 10000 рублей к школе в 2022 матерей разнесли в интернете 6

Фото «Нищие мамашки-попрошайки!»: ожидающих выплату 10000 рублей к школе в 2022 матерей разнесли в интернете 7

Фото «Нищие мамашки-попрошайки!»: ожидающих выплату 10000 рублей к школе в 2022 матерей разнесли в интернете 8

Фото «Нищие мамашки-попрошайки!»: ожидающих выплату 10000 рублей к школе в 2022 матерей разнесли в интернете 9

Фото «Нищие мамашки-попрошайки!»: ожидающих выплату 10000 рублей к школе в 2022 матерей разнесли в интернете 10

Ранее Сиб.фм писал о том, что семьи с детьми могут оставить без выплаты 10000 рублей к школе. Однако депутат Государственной думы от Новосибирской области Ренат Сулейманов считает, что единовременные выплаты на подготовку к школе нужно возобновить. Напомним, какие семьи могут претендовать на подобную выплату.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
школьники
выплаты
семьи с детьми
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