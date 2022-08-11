Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Nissan загорелся на проезжей части в Новосибирске

Фото Nissan загорелся на проезжей части в Новосибирске
Фото Nissan загорелся на проезжей части в Новосибирске

Фото и видео из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте

Nissan Laurel вспыхнул на дороге по улице Дуси Ковальчук в Новосибирске.

Вечером 10 августа на проезжей части по улице Дуси Ковальчук в Новосибирске загорелся седан Nissan Laurel. Как видно на кадрах видеозаписи, опубликованной в сообществе «АСТ-54», открытым пламенем горел передний капот автомобиля.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, сообщение о горящем автомобиле поступило в 20:52. Пожарный расчёт прибыл на место происшествия спустя три минуты. Ещё через три минуты было ликвидировано открытое горение машины.

«В результате пожара огнём поврежден моторный отсек на площади 2 квадратных метра», — уточнили в ведомстве.

По информации спасателей, пострадавших в происшествии нет.

Также один из новосибирцев рассказал, что проезжал мимо и заметил рядом с автомобилем неизвестное пятно.

«Под машиной уже была лужа непонятной жидкости и огонь рядом», — написал он.

Некоторые из жителей предположили, что возгорание машины могло быть «автоподставой».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
автомобили
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24107
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
17048
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
16541
10 000 рублей к школе в августе 2022 - когда объявят единовременную выплату в России
14859
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
13017
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
12596
Новый штамм коронавируса «Кентавр»: первые симптомы и лечение в августе 2022 года
11700
Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года