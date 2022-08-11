Nissan загорелся на проезжей части в Новосибирске

Фото и видео из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте
Nissan Laurel вспыхнул на дороге по улице Дуси Ковальчук в Новосибирске.
Вечером 10 августа на проезжей части по улице Дуси Ковальчук в Новосибирске загорелся седан Nissan Laurel. Как видно на кадрах видеозаписи, опубликованной в сообществе «АСТ-54», открытым пламенем горел передний капот автомобиля.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, сообщение о горящем автомобиле поступило в 20:52. Пожарный расчёт прибыл на место происшествия спустя три минуты. Ещё через три минуты было ликвидировано открытое горение машины.
«В результате пожара огнём поврежден моторный отсек на площади 2 квадратных метра», — уточнили в ведомстве.
По информации спасателей, пострадавших в происшествии нет.
Также один из новосибирцев рассказал, что проезжал мимо и заметил рядом с автомобилем неизвестное пятно.
«Под машиной уже была лужа непонятной жидкости и огонь рядом», — написал он.
Некоторые из жителей предположили, что возгорание машины могло быть «автоподставой».
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