Nissan загорелся на проезжей части в Новосибирске

Фото и видео из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте

Nissan Laurel вспыхнул на дороге по улице Дуси Ковальчук в Новосибирске.

Вечером 10 августа на проезжей части по улице Дуси Ковальчук в Новосибирске загорелся седан Nissan Laurel. Как видно на кадрах видеозаписи, опубликованной в сообществе «АСТ-54», открытым пламенем горел передний капот автомобиля.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, сообщение о горящем автомобиле поступило в 20:52. Пожарный расчёт прибыл на место происшествия спустя три минуты. Ещё через три минуты было ликвидировано открытое горение машины.

«В результате пожара огнём поврежден моторный отсек на площади 2 квадратных метра», — уточнили в ведомстве.

По информации спасателей, пострадавших в происшествии нет.

Также один из новосибирцев рассказал, что проезжал мимо и заметил рядом с автомобилем неизвестное пятно.

«Под машиной уже была лужа непонятной жидкости и огонь рядом», — написал он.

Некоторые из жителей предположили, что возгорание машины могло быть «автоподставой».