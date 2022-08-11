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Новосибирское Минприроды заявило об отсутствии средств на борьбу с шелкопрядом

Фото Новосибирское Минприроды заявило об отсутствии средств на борьбу с шелкопрядом
Фото Новосибирское Минприроды заявило об отсутствии средств на борьбу с шелкопрядом

Фото pixabay.ru

В 2022 году Новосибирская область не получила средства на борьбу с вредителями леса, в том числе с шелкопрядом.

Минприроды Новосибирской области заявило об отсутствии средств на борьбу с шелкопрядом в 2022 году. Об этом представитель ведомства сообщил в паблике "Новосибирская область" в "ВК".

Отвечая на вопрос пользователя о том, какая работа проводится для борьбы с лесными вредителями, специалист Минприроды пояснил следующее:

"Поскольку леса являются собственностью Российской Федерации, мероприятия по защите лесов от вредных организмов осуществляются за счет средств федерального бюджета. В текущем году финансирование на борьбу с вредителями леса не поступило", — говорится в ответе.

В то же время по итогам осеннего учета вредителей в 2022 году министерство направил запрос в Рослесхоз о выделении финансирования на борьбу с вредителями.

"В случае выделения средств из федерального бюджета в 2023 году будет проведена санитарная обработка лесов", — уточнили в ведомстве.

Напомним, в июне жители Новосибирской области пожаловались на гусениц непарного шелкопряда. По словам жителей Куйбышевского, Барабинского и Венгеровского районов, они пожирают не только листву, но и кору и даже небольшие ветки.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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