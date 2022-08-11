Помидоры дозреют в два раза быстрее, если подложить к ним это – огородники раскрыли простой способ

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Большинство дачников срывают помидоры ещё зелёными, а затем ждут, когда они поспеют. Агроном Людмила Шубина поделилась тремя способами, которые поспособствуют быстрому дозреванию томатов.

По словам агронома, кандидата сельскохозяйственных наук Людмилы Шубиной, главный принцип – поместить помидоры в защищенное от прямых солнечных лучей место.

«Спеющему помидору требуется интимная обстановка. Можно под кровать поставить ящик, например», – говорит она.

Самый простой способ подстегнуть томат к созреванию – подложить к зелёным плодам спелого собрата. На зреющие томаты он будет выделять газ этилен, который способствует быстрому созреванию. Если красных томатов нет, то их можно заменить бананом.

Многие дачники, складывают несколько томатов в валенки вместе с одним спелым помидором или яблоком. В такой «шубе» созревание идет намного быстрее. Также томаты можно накрыть темной шерстяной тканью. Она обязательно должна быть натуральной, чтобы происходил хороший воздухообмен.

Некоторые огородники не срывают помидоры с куста, а выдирают его полностью. Это, по словам Шубиной, тоже действенный метод, но кратковременный и неудобный.

«Те, кто живет на своем огороде, где-то в деревне, используют этот способ. Подвешивают помидоры кистями. Первые три дня будет идти отток питательных веществ, но затем он прекратится и толку не будет», – отметила агроном.

Специалист не рекомендует выкладывать помидоры на подоконник, особенно те, которые хозяйка собирается использовать в заготовках. Дозревшие таким образом плоды годятся только для свежих салатов.

«Те, что позеленее, лучше не класть на подоконник. Уберите их в темные места», –подчеркнула Шубина.

Ранее Сиб.фм писал о том, что агроном рассказала о главной ошибке огородников летом. Напомним, что ученые назвали опасные растения на даче и в огороде, а также рассказали о трёх убойных способах избавиться от вредителей.

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