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Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев ушёл в отставку

Фото Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев ушёл в отставку
Фото Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев ушёл в отставку

Фото пресс-службы прокуратуры Новосибирской области

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев подал в отставку и попрощался с коллективом.

В Новосибирской области руководитель прокуратуры Яков Хорошев подал в отставку. Об этом стало известно 11 августа на коллегии по итогам 2022 года.

Как пишет «Ъ-Сибирь», в ходе коллегии сотрудники подарили Хорошеву памятные часы.

Отмечается, что руководитель надзорного ведомства уже попрощался с коллективом.

В должности прокурора Хорошев работал с 2019 года. Он был назначен прокурором Новосибирской области в 2019 году, сразу после ухода Владимира Фалилеева, который стал фигурантом громкого уголовного дела.

По данным источников, 64-летний правоохранитель может вернуться на службу в Алтайский край.

Отметим, что приказ об освобождении Якова Хорошева от должности президент Владимир Путин подписал ещё 29 июля.

В качестве вероятного преемника называется Александр Бучман, возглавляющий сейчас прокуратуру Амурской области. В его послужном списке – работа следователем, помощником и заместителем прокурора Оренбурга, занимал посты межрайонного прокурора в Калининградской области, первого заместителя прокурора Краснодарского края и прокурора Амурской области.

Напомним, 15 июля новосибирские СМИ уже сообщали об уходе Якова Хорошева в отставку. Тогда слухи были опровергунты.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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