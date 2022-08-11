Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев ушёл в отставку

Фото пресс-службы прокуратуры Новосибирской области
Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев подал в отставку и попрощался с коллективом.
В Новосибирской области руководитель прокуратуры Яков Хорошев подал в отставку. Об этом стало известно 11 августа на коллегии по итогам 2022 года.
Как пишет «Ъ-Сибирь», в ходе коллегии сотрудники подарили Хорошеву памятные часы.
Отмечается, что руководитель надзорного ведомства уже попрощался с коллективом.
В должности прокурора Хорошев работал с 2019 года. Он был назначен прокурором Новосибирской области в 2019 году, сразу после ухода Владимира Фалилеева, который стал фигурантом громкого уголовного дела.
По данным источников, 64-летний правоохранитель может вернуться на службу в Алтайский край.
Отметим, что приказ об освобождении Якова Хорошева от должности президент Владимир Путин подписал ещё 29 июля.
В качестве вероятного преемника называется Александр Бучман, возглавляющий сейчас прокуратуру Амурской области. В его послужном списке – работа следователем, помощником и заместителем прокурора Оренбурга, занимал посты межрайонного прокурора в Калининградской области, первого заместителя прокурора Краснодарского края и прокурора Амурской области.
Напомним, 15 июля новосибирские СМИ уже сообщали об уходе Якова Хорошева в отставку. Тогда слухи были опровергунты.
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